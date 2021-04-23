公共托老中心向侯友宜演示浴廁防跌偵測裝置。（王揚傑攝）

侯友宜與公共托老中心的長者互動。（王揚傑攝）

新北市板橋「新保枋橋」、蘆洲「福鷺」、鶯歌「樂福」3家公共托老中心今（23）日舉行聯合開幕儀式，市長侯友宜出席表示，目前新北市已達55家正式投入營運服務長者，且還有5家籌備中，期望可以提早完成60家的預定目標，逐步達到安居樂業、在地老化的理想，讓新北市成為一座長者幸福城市。

新光保全關懷社會福利基金會、福鷺社會企業及創辦人金婷女士於板橋、蘆洲、鶯歌設立公共托老中心，分別以法人、公司及個人等不同性質成立。其中「新保枋橋」公托中心除提供日間照顧服務外，更運用新光保全的科技，打造人性化、貼心且安全的空間，包括出入口設置體溫監控結合門禁管制的人臉辨識系統、活動型防疫機器人隨時感應洗手、浴廁設防跌偵測裝置等，隨時確保長者安全。

侯友宜說，新北市的長者越來越多，為了全力照顧新北市62萬的長者，希望年底最遲到明年，能夠達標60家的公共托老中心。非常感謝民間團體、企業跟政府並肩合作照顧長者，隨著需求人口增多，照護產業必須普及化，讓公私部門帶給長者養老好所在。

衛生局長陳潤秋表示，衛生局積極尋覓場地及合作對象，在今年3底前成立52家，緊接著在4月又成立3家，以期快速因應高齡化社會的照顧需求，也期待能複製公私協力成功的模式，讓5家正在籌備中的單位可以儘速加入服務長者行列，用心守護新北市每位長者。

(中時 )