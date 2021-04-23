行政院院長蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧留言截圖。（圖／翻攝自臉書「海洋委員會」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「不演了新聞台」）

臉書粉絲專頁「海洋委員會」昨日（22）響應世界地球日，發起「一句話證明你是地球人」活動，行政院院長蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧回應「我每次吃麥當勞都要用紙吸管」，引發討論。「雲林菜農」林佳新則拿出一張蘇2019年6月18日刊出的午餐照片，圖中可見免洗餐具遍布桌面，狠酸蘇「假環保」、「真乃父之風」。

4月22日是「世界地球日」，臉書粉絲專頁「海洋委員會」昨日應景發文：「請用一句話證明你是地球人。」文章一出，吸引大批網友按讚、留言，包括不少政治人物也共襄盛舉。蘇巧慧則在文章下留言：「我每次吃麥當勞都要用紙吸管！」言論一出，不少網友與粉絲專頁紛紛吐槽，認為蘇「不知民間疾苦」、「假環保」，因為麥當勞推行開孔杯蓋直飲多時，店員並不會主動提供紙吸管，必須特別索取才會提供。

針對蘇巧慧言論引發的爭議，有網友在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」下為她抱不平：「麥當勞目前確實有提供紙吸管，不信可以到家附近的門市消費即知。」卻遭其他網友留言反擊：「麥當勞現在『正常下』都不會主動給吸管，即使是紙吸管。那蘇委員特地跑到一個不主動給『吸管』的地方大聲嚷嚷說要『紙吸管』，她這樣真的是『愛地球，愛環保』？」「原始的命題要求的，不是是一個『愛地球』的行為嗎？那到一個已經推行更深層環保的地方，要求一個人家已經不主動給的『比較不環保』的行為，還『都』（表示每次必要），這樣有符合命題嗎？不該被砲嗎？」

林佳新則在「海洋委員會」文章下留言，刊出蘇巧慧午餐期間桌上滿是塑膠袋、保麗龍與免洗餐具的照片反諷：「應該說一年去沒兩次的麥當勞用紙吸管，每天的三餐都是塑膠袋與保麗龍。」除此，林佳新還在自己臉書發文，再度刊出這張照片，痛批蘇：「真乃父之風。前有貞昌騙神明，後有巧慧假環保。」底下網友紛紛回應：「口嫌體正直，滿滿台灣價值，817們一定超級開心」、「說好的環保呢？」、「佳新哥，你幹嘛戳破他們的戲碼，以後就沒有這種搞笑劇情看了」。

(中時新聞網)