馬路如虎口，別說遊戲了，超車都危險多，因此行車時一定要眼觀四面、耳聽八方，尤其要確定後無來車，否則就會像昨（22）日網友在臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》PO出的一段影片，一名機車女騎士變換車道時，不慎與砂石車擦撞而摔落地面，頭距離大車輪不到一公尺距離，簡直是與死神差肩而過！

女騎士疑似想超車而變換車道，結果遭左後方砂石車擦撞，當場摔車在大車輪旁險爆頭，畫面驚悚。（影／臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》）

透過臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》發布的該影片我們可以得知，當時女騎士疑似想超越計程車，所以變換車道，可過程中，她似乎忘了透過後照鏡看左後方有無來車，而且車速緩慢，騎法相當悠然，結果說時遲、那時快，一輛砂石車剛好從後方駛來擦撞到她，女騎士當場翻車摔落在大車輪旁，險些爆頭、命喪輪下，畫面叫人看了怵目驚心！

影片一出，不少網友看了都替該騎士捏把冷汗，苦口婆心地的說「都不看後照鏡，到底哪來的勇氣？」「這種騎法，真不要命！」「這樣彎過去還慢慢騎」、「上天再給你一次機會，下次可能沒那麼好運了」、「要鑽也看一下旁邊，這次運氣好而已」，還有人提到「貨車防捲籠發揮作用，還好有防捲擋板」。此外亦有人提出質疑「等等，這計程車為什麼開機車優先道？」關於這一點網友也掀起論戰，有人回應「說計程車有錯的駕照都銷毀好啦，道路交通安全規則95條，四輪以上汽車在劃有快慢車道分隔線之道路行駛，除起駛、準備轉彎、準 備停車或臨時停車，不得行駛慢車道。但設有快慢車道分隔島之道路不在此限」。

(中時新聞網)