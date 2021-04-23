蔡英文總統22日接見環團代表。(總統府提供)

談三接仍無共識！潘忠政見完蔡英文「心情沉重」

8月28日將有四大公投提案，其中珍愛藻礁、重啟核四都攸關環保和能源問題，而昨(22日)是國際地球日，總統蔡英文循往例，邀請環保團體代表到總統府面對面溝通，其中藻礁公投領銜人潘忠政當面向提出中油應立即停工，蔡未正面回應，表示「三接已是進行中的工程，除非有法理上的要求才能停工」。對此，入口網站《Yahoo奇摩》今發起「你認為三接要不要立即停工？」網路投票，截至15時止，已有728人參加投票，其中有624人認為要立即停工。

藻礁公投領銜人潘忠政昨在會後記者會表示，會議結束之後，他感覺非常沉重，也看到總統臉色很凝重，因為他自己有提到希望三接案宣布停工，但蔡總統覺得還不是宣布停工的時候。潘指出，過去他一直說小英是局外人，民進黨還是強調已經把觀塘工業區縮小到23公頃，顯示他們不了解環評，因為專用港會破壞藻礁300公頃。

蔡英文則表示，三接和藻礁是環保與環保的權衡，相互做出調整，尋求最大的共識，這就是社會進步的過程。就像過去幾年，在能源轉型議題上，政府和民間一起努力往前走，克服了許多困難和挑戰，她相信在三接和藻礁的議題上，我們也一定可以找到一個平衡點，朝著對台灣最有利的方向來努力。

對於此事，入口網站《Yahoo奇摩》23日發起網路投票，以「你認為三接要不要立即停工？」為題詢問網友看法，投票時間為23日至28日，截至今15時為止，共728名網友投票。其中，624名網友認為要立即停工、應等公投結果，有人留言表示，「覺得公投結論在台灣，根本就是依著執政黨的意願被執行，而不是依著民意公投後的結論執行」、「傾聽人民的聲音」、「不應犧牲藻礁來掩蓋政府錯誤的能源政策」、「要等公投結果」、「注意民意才是真正民主」。

至於，該投票中有104名網友認為不需要停工、能源轉型時程恐被耽擱，原因為「那就不要政府了，樣樣搞公投」、「有其他的替代方案」、「要趕快完工」、「三接與藻礁共存」。

截至15時許的網路投票結果。(取自YAHOO投票頁面)

(中時新聞網)