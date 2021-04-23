拜登富人稅一說嚇跌美股，台股買盤信心不受影響先蹲後跳。電子股交投增溫，半導體、光電與電子零組件股先行，類股漲幅超過1%。挖礦、宅經濟題材火熱，板卡、顯卡短缺嚴重，麗臺(2465)、撼訊(6150)、映泰(2399)強勢攻上漲停。台積電(2330)走高持穩重回600元大關，加上聯電(2303)、聯發科(2454)、群創(3481)、友達(2409)等連番上揚，台股指數步步高升，最終上漲203點，為17300點，成交額4542.63億元，多方宣示主權味道濃厚。今日外資(不含外資自營商)買超190.7521億元，投信買超1.3885億元，自營商買超19.3665億元，三大法人買超211.50億元。

光電股盤中崛起，成為大盤與電子股的領頭羊，彩晶(6116)、宏齊(6168)、達運(6120)、吉祥全(2491)、一詮(2486)、和鑫(3049)等漲幅皆超過5%；面板正走多頭大運，雙虎友達(2409)與群創(3481)拉回即有買盤湧進，今日反彈4%，收復昨日近半失土。媒體報載，美國線貨運邁向新天價，航空雙雄月底漲價約30%，航運股今早在華航、長榮航的領航下，展翅開高，不過近來投資人搶當航海王反而讓航運股負重難行，籌碼面混亂下，今日呈現開高走低之姿，長榮(2603)跌落70元大關，四維航(5608)、新興(2605)重跌8%，榮運(2607)、中航(2612)、志信(2611)、台船(2208)跟跌，漢翔(2634)手握空軍大單，成為護航股價的神主牌，陽明(2609)低檔有撐，拚穩60元。金融族群的金融股陷入休息狀態，今日由銀行股出面坐鎮，上海商銀(5876)、安泰銀(2849)、彰銀(2801)、聯邦銀(2838)、王道銀行(2897)表現相對搶眼。

台股昨日巨震，天量伴天價之下引發盛極而衰隱憂，然而台股關關難過關關過，今日強勢收漲逾200點，再度奪回17300整數關卡，5日RSI為69.14，10日RSI為69.90，9日K值為82.57，9日D值為85.48，20日乖離率為2.76。本周線上漲141.46點，周K線連五紅，下周收月線，有機會連六紅。台股連續第7個交易日守穩在萬七之上，而代表政策動向的八大官股券商，22日積極逢低買超30.5億元，累計連三買，合計買超84億元，投資專家表示，蔡英文總統連任後，第一年的520就職即將到，市場揣測政策偏多意圖，加上今日外資買超190億元，內外齊拱之下，預期在520前後，多頭可望續航。

不過，今日台股走揚站上17300點，接下來將面臨此區上方4000億的套牢量，後市上行恐有壓力，想要突破，需靠5000億以上量能才有望化解阻礙再創新高。統一投顧表示，由於目前資金充沛，加上經濟面優勢讓企業Q1財報可期有利多頭行情延續，短線漲多震盪為正常現象，逢低仍可擇優選股布局，聚焦產品報價上揚、以及殖利率題材的類股，包括航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、銅箔及板卡等族群。

(時報資訊)