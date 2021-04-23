東元經營權爭奪委託書大戰正式開打，東元集團第三代菱光科技及東友科技董事長黃育仁陣營，正式以菱光、東友及英毅國際三家公司為徵求人，希望徵求至少5％委託書，力拚可掌控股權超過30％，5月25日東元股東會改選拿3～4席董事及獨董。

東元集團會長黃茂雄與寶佳集團董事長林陳海、華新麗華董事長焦佑倫三方結盟，總計提名7席董事及4席獨董候選人，希望11席董事及獨董全壘打。黃茂雄長子黃育仁則獲得原始五大股東家族及英系外資支持，由菱光科技提名台灣機械工業公會名譽理事長黃博治長子東元總經理室特助黃立聰、菱光科技董事長黃育仁、光菱電子董事長方頌仁三人為董事候選人。

獨董名單有前資誠聯合會計師事務所副總經理李明萱、全球人壽公司董事律師劉積瑄、前台積電發言人資孫又文、台南幫旗下環球水泥總經理侯智升，黃育仁表示，他已掌握25％以上東元股權，加上徵求委託書，希望爭取3～4席董事及獨董。

在東元正式啟動徵求委託書之前，菱光科技接獲小股東向獨立董事及監察人檢舉信，讓黃育仁陣營覺得事情不單純。菱光科技23日正式發出五點聲明表示，

第一，關於投資個別有價證券之限額，此部分屬於公司治理事宜，由各公司依據財務狀況制定。菱光修正取得或處分資產處理程序，已由董事會充分討論與決議，也完全恪遵上市上櫃公司所有相關法令。

第二，這位股東對於投資東元的合理性與必要性提出意見，菱光相當重視，也希望能邀請這位股東當面做個說明，以澄清疑慮。只是這位寫檢舉信的小股東並未具名，也未留下任何聯絡方式，因此菱光無從回覆起。

第三，黃育仁董事長辭去東元董事職務，事前已依法經董事會討論通過。

第四，菱光近期並未編列廣告預算購買媒體，也並未透過媒體發表攻擊東元集團之行為。

第五，此次董事改選過程，菱光作為委託書徵求人，將恪遵上市上櫃公司所有相關法令。

(工商 )