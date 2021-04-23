台新銀行中小企業放款近期再創新高，除2020年積極響應配合政府各項紓困政策，推出紓困貸款專案，提供中小企業及微型企業營運周轉金協助企業順利安度疫情難關，最近更拔得頭籌，完成民營銀行首件無形資產專利權融資申請，協助企業取得4,000萬元專利權融資資金。

台新銀行表示，該行攜手工研院、信保基金，為有價值的無形資產提供融資機制，這次完成民營銀行首件無形資產專利權融資，即4,000萬元專利權融資資金。未來企業可利用專利權，或向工研院取得的技術移轉，透過工研院或外部公正鑑價公司，對該專利權或技術進行鑑價，再向該行申請融資。

台新銀行說明，無形資產專利權融資由工研院負責專利技術的評估審核、出具具有公信力的評鑑報告。該行可參考其鑑價報告，彙整資料後，由信保基金提供最高95成信用保證，補足企業擔保不足的問題，最高融資總額度為2.2億元。

台新銀行強調，該行從技術、融資保證兩大方向，協助中小企業和新創公司價值躍升，帶動台灣整體創新升級，讓中小企業進行更系統化的科技研發，進入後疫情時代，能夠站穩腳步開創新局，與中小企業共創未來榮景，成為中小企業的智慧好夥伴。

(工商 )