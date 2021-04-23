百萬Youtuber「HowHow」曾因扮警察拍影片遭到檢舉，另名Youtuber「油條兄弟」去年替朋友慶生，找來黃姓、朱姓男子扮警察假裝臨檢、查獲毒品，惡整壽星，也被檢舉冒充公務員服飾官銜罪。台北地檢署認為，影片中警察制服是舊款，且片中也註明是租借來的，並不構成犯罪，遂處分2人不起訴。

該影片在「油條兄弟」去年12月16日上傳，一群人在KTV中慶生，期間突然有2名警察進門臨檢，並在壽星老婆的包包內搜到一包「白粉」，然後老婆就被警察帶走，讓壽星當場嚇傻。

不久後，老婆跟警察推著蛋糕進門，包廂電螢幕上也出現「恭喜你被整了!!!生日快樂!!!」，而包裡的只是鹽，壽星這才驚覺受騙。

有人看到影片，認為油條兄弟已涉犯冒充公務員服飾官銜罪，向警方檢舉，油條兄弟等人事後被刑事局傳喚，同時再拍一部影片向大家致歉，表示下次會更注意影片分寸，不要再觸碰到法律界限。

檢察官調查後認為，影片表明是要整人，警察制服是租借的，而且是淺藍色的舊款制服，片尾也註明扮警者的身分，不會讓一般民眾誤認為真的警察，實際上也未對其他民眾行使警察職權，黃男、朱男並無主觀犯意，遂處分不起訴。

Youtuber「HowHow」陳孜昊2019年間也因身穿警察制服，設計警察臨檢的情節，拍攝影片業配洗髮精，影片中還有「去油控屑48小時、又被逮捕了」等文字，遭到網友檢舉，檢察官調查後也認定他沒有主觀犯意，處分不起訴。

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(中時 )