「飛花落院」大門使用舊木料打造，低調樸質。（王文吉攝）

「飛花落院」設計充滿和式風格的凹間，提供旅人暫歇。（王文吉攝）

「飛花落院」二樓打造茶空間感受日式庭院的靜謐。（王文吉攝）

「飛花落院」坐擁絕佳位置，四季分明的日式庭院皆有著不同風采。（王文吉攝）

「飛花落院」坐擁絕佳位置，四季分明的日式庭院皆有著不同風采。（王文吉攝）

「飛花落院」餐食標榜和宅料理美學，刺身盛合以蝦母、小卷、白魽（魚甘）與煙仔虎共構而成。（王文吉攝）

凌物「毛毬壽司」小巧精緻，有玉子燒、燻鮭魚、烏魚子、星鰻以及酪梨等。（王文吉攝）

鹿兒島和牛紐約克及炸天婦羅。（王文吉攝）

季節野菜釜飯。（王文吉攝）

季節野菜釜飯。（王文吉攝）

台中新社無菜單料理餐廳「三強頂立」，繼又見一炊煙、明月居之後， 「飛花落院」日料餐廳24日將正式開幕。麻葉餐飲集團投資2億元，運用大量舊木料、石頭及竹材，歷經10年打造「飛花落院」，呈現日式庭院美學，處處充滿禪意，讓人瞬間有「秒到日本」的感覺。

麻葉餐飲集團在台中扎根25年，旗下擁有「一頭牛」日式燒肉及「八豆食府」精緻鍋物，這次挑戰精緻度更高、講求顧客體驗的「飛花落院」日料餐廳。以唐詩「息燕歸檐靜，飛花落院閒」命名，透過堆石、水景及大自然微風和光影相互輝映，呈現經典的日式庭院美學。

「飛花落院」占地1025坪、建物逾300坪，座落於台中新社中興嶺山腰上，隱身於海拔465公尺的千坪竹林中，設計團隊特別將建築基地退縮讓出竹林小徑給路人，大門也謙虛的往後退幾步讓靜候的客人可以聆聽入門前的竹敲，讓心隨著節奏沉靜下來，開啟進入私密日式庭園的儀式。

步入「飛花落院」前庭映入眼簾是磅礡的瀑布流水，耳邊聽見日本傳統樂音，沿著檐廊前行在轉彎處竟豁然開朗，有露天的茶屋還有遠處層巒堆疊的山林襯托庭園裡的枯山水，像水墨畫般的景致，在喧囂的塵世中拾得私密的「境」與「閑」。

麻葉餐飲集團執行長魏幸怡表示，「飛花落院」是我們全心籌備的珍寶，在絕景非凡的地理位置，帶給來訪朋友們全方位的美感體驗，訪客們在這裡能經歷心靈層面的放下、洗滌，和靜謐，用溫暖的食物與視覺細緻，感受和滿滿的記憶點。

「飛花落院」團隊悉心設計精緻季節和食，以「 四季汲取靈感並善用土地與海洋所賦予的豐富食材 」為基礎架構，使用新社當地小農種植的特有當季食材，以不同特性進行烹調，呈現一年四季獨特的自然變化，烹調出風格純正的日式料理，並以藝術品般的水準呈現，創造一個令人放鬆及視野開闊充滿禪意的用餐空間。

(中時 )