依性別工作平等法規定，受僱滿1年以上，撫育3歲以下子女，可請最長2年的育嬰留職停薪，並可以繼續加保勞保，據統計，今年2月共有4萬7390人辦理育嬰留停繼續加保、占整體育嬰留停勞工96％，勞保局表示，育嬰留停繼續加保仍為被保險人身份，可享有領取各項給付權利。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，為了給予新手父母支持，法律保障勞工在育嬰留職停薪期間可申請育嬰留停津貼，也可參加繼續參加勞保普通事故保險及就業保險，保障勞工育嬰期間保險權益，也可持續累積勞保年資。

而為減輕雇主負擔，勞工辦理育嬰續保期間，原本由雇主負擔的70％保險費，改由政府支出預算繳納；而被保險應負擔的2成保費，則可依其意項遞延3年繳納。據統計，光增加7成保費負擔，去年政府就多支出15億7104萬餘元。

黃錦儀說，2015年起勞保局已將育嬰留停津貼及育嬰續保申請書表合一，也促使勞工加保，辦理育嬰留停津貼的勞工中有96％選擇續保，續保時仍為被保險人，如果勞工在育嬰留停期間選擇繼續加保時，生育第二胎的話仍可領取勞保生育給付、育嬰留停津貼等。

(中時 )