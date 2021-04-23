台南善化區嘉北里發生兩死槍擊案，警方封鎖現場採證。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南善化區一處民宅23日上午發生槍擊命案，工程承包商鄭男與張女家有工程糾紛，持槍闖入張女家槍殺女方後再自轟，據悉，犯嫌死者車上留有遺言筆記；女死者為1名保母，案發當時有3名稚童在樓上嚇到哇哇大哭，死者家屬及鄰居到場查看，只見兩人倒臥血泊中，趕忙報警。

據死者女兒表示，他們家之前委託鄭男在官田區蓋房子，給對方的錢已超過工程進度，鄭男卻擺爛不施工，甚至沒把錢付給下游包商，還向法院訴訟，但一審法院已判鄭男敗訴，鄭男又再上訴，並且經常帶人嗆聲，家人都有報警處理，但是人已經跑了。

鄰居表示，張女倒臥住家門口，大門遭破壞，鮮血從屋內流到屋外馬路，看了嚇到腿軟。

台南市警察局長方仰寧下午也到場坐鎮指揮，表示雙方應是工程款糾紛，警方正調查釐清事實，等案情確定將再統一說明。

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