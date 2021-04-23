日本將發布緊急事態 日股收跌 16:532021/04/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本將發布緊急事態 日股收跌。(示意圖/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府預定今晚將對疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，發布第3度「緊急事態宣言」，東京股市今天收跌。 日股日經指數終場下跌167.54點，或0.57%，收在29020.63點；東證股價指數終場下挫7.52點，或0.39%，收在1914.98點。 《國際金融》企業財報強勁 歐股逼近歷史新高 《國際社會》打擊新冠病毒 日本強效快版緊急狀態將出台 (中央社) #指數 #終場 #日股 #發布 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》5周來首見 韓股周線收黑 16:152021/04/23 財經 《國際金融》歐股周線下行 8周來首見 16:152021/04/23 財經 官股挺台股 連三日買超 04:102021/04/23 財經要聞 《港股》科技指數搶攻 恆指收復2.9萬點 16:492021/04/23 財經 《美股掃瞄》傳拜登擬調升資本利得稅 美股「嚇」挫近1％ 08:532021/04/23 財經 台積電回神、中鋼大跌 台股早盤漲逾50點 09:222021/04/23 財經 《盤後解析》權值老將奪兵權 台股拿回17300 15:072021/04/23 財經 台積電站回600元 電子股全面翻紅 台股收漲203點 14:152021/04/23 財經 傳拜登擬對富人增稅 美股收跌 道瓊重挫321點 05:252021/04/23 國際 《集中市場》外資買超190億元 內外力拱台股大漲200點 15:072021/04/23 財經 力抗美股皆墨＋爆量長黑 台股翻紅漲百點 11:012021/04/23 財經 國際熱門新聞 美研究發現能降低脂肪肝、減少體重增加的美食 - 國際 影》SpaceX載人龍發射 首次「舊船」太空任務有望成功 - 國際 返英奔喪被王室冷對 葬禮小動作洩哈利真實情緒 - 國際 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 國際 佛洛伊德慘死膝下真相差點被掩蓋 翻案推手竟是17歲女高中生 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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