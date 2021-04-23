日本政府預定今晚將對疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，發布第3度「緊急事態宣言」，東京股市今天收跌。

日股日經指數終場下跌167.54點，或0.57%，收在29020.63點；東證股價指數終場下挫7.52點，或0.39%，收在1914.98點。

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(中央社)

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