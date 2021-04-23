4月23日是「世界閱讀日」，苗栗縣長徐耀昌今天特別到縣立圖書館，為孩子們說故事。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

4月23日是「世界閱讀日」，苗栗縣長徐耀昌今天特別到縣立圖書館，為孩子們說故事，為鼓勵大家養成良好的閱讀習慣，徐耀昌也率先借閱5本好書要與家人分享，之後更到櫃台擔任1日志工，服務借書的鄉親和小朋友。

今天是「世界閱讀日」，又稱「世界書香日」，縣府教育處配合世界閱讀日，特別在上午9點至12點，及下午1點至5點辦理限量送好康活動，每人只要借書滿5本，即贈送玫瑰花1朵；另，新辦借書證、同時下載「苗栗行動借閱Easy Go」APP，並以APP借書3冊，則可獲贈3合1充電線和玫瑰花，鼓勵民眾從閱讀中感受幸福的知識能量。

徐耀昌上午也特別到縣立圖書館擔任故事志工與1日櫃台服務志工，先為幼兒園小朋友講《糖蜂仔》的故事，再至借閱櫃台做志工，為借書的鄉親與孩子們服務。

徐耀昌隨後自己也挑選了5本書籍借閱，希望帶頭鼓勵鄉親多多閱讀，接著再擔任志工服務借書的鄉親，逐一掃描條碼記錄借書人與書籍資料，只要符合條件者就親切送上玫瑰花和充電線。

徐耀昌表示，縣府近年大力推動全民閱讀活動成績有目共睹，在全國性閱讀磐石獎評比，年年皆名列前茅，三灣圖書館借閱書籍比率更冠於全國，顯示鄉親不論大人、小孩，都逐漸養成了喜愛閱讀的好習慣，值得政府部門持續大力推廣下去。

他同時指出，當圖書館志工不是自己的熟悉的工作，但希望藉這次擔任志工的機會，體驗到全縣志工的辛勞，對各領域志工夥伴的專業與熱忱，內心十分感佩，這些都是打造苗栗幸福城市不可或缺的關鍵元素。

(中時 )