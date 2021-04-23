LG手機市場不玩了，看在同為韓國品牌三星眼中是何滋味，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪就認為，「相信每個公司有它的策略和評估，沒有一定好或不好」，競品來來去去，三星有自己的節奏，今年第一季儘管在手機市場不佳下，三星在台灣的銷售成績也符合預期。

談到同樣是韓國品牌的LG日前丟出震撼，決定退撤出手機市場，陳啟蒙表示，相信每個公司有它的策略和評估，沒有一定好或不好，所有策略都是為了未來公司的營運，如何對於發揮資源極大化和效率化，以台灣市場來說，去年被廣泛討論的就是大陸品牌暫緩在台灣的銷售，相信今年就是LG的退出市場，對三星來說，競品來來去去，三星還是按著自己的步調，現在也看到三星第一季成績單符合預期。

全球半導體零組件大缺貨，陳啟蒙表示，目前看到除了先前有短時間因為市場需求激增，導致部分通路有短期的到貨不足，但通常都在1~2周解決，主要是因為分配問題，不至於缺貨，三星也持續在根據實際銷售，做貨源有效分配；另外，三星產品通常採用自家Exynos和三星處理器，目前還是會按照總部的計畫，依照不同市場需求做出配置。

台灣3月手機銷售量不到40萬支，僅剩下39.3萬支、月減14%，更寫下10年單月新低，陳啟蒙認為，主要是電信業者積極推動搭配高價手機的5G 1399元資費，在中低資費手機銷售較少下，整體手機銷量表現不佳，他進一步說，過去手機整體市場銷量來以電信公司為主，且主力資費在699元，而去年5G開台後，電信業者主推高資費，因此手機銷售相對過去減少。

根據資料顯示，台灣3月手機銷量排名中，前10大品牌分別為Apple、三星、OPPO、vivo、realme、紅米，小米、Sony、宏達電、華碩，市佔率分別38.2%、25%、10.4%、5.5%、5.0%、3.1%、2.1%、2%、2%、1.8%。

就3月銷售金額觀察，前10大品牌為Apple、三星、OPPO、Sony、realme、vivo、小米、華碩、紅米、宏達電。銷售佔比分別為66%、16.9%、4.2%、2.4%、1.7%、1.5%、1.5%、1.2%、1.0%、0.8%。

3月熱銷前10大機款，則為iPhone 12(128G)、iPhone 12 Pro MAX(256G)、iPhone 12 Pro MAX(128G)、iPhone 12 PRO(128G)、iPhone 12 PRO(256G)、Galaxy A42、OPPO RENO 5、GALAXY A32(128G)、iPhone 11(128G)、Galazy A21S。

陳啟蒙也預告，三星下半年可望會有一款摺疊機定位為主流商品，和以往的限量做出不同行銷策略，是一款放量的摺疊機，也看好摺疊機會是後續市場的主流之一。

(時報資訊)