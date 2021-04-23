印度周五公布新冠狀病毒單日新增確診病例突破33萬人，為連續第二日創下全球最高記錄，令該國政府因醫療系統崩潰和重大意外事故更加焦頭爛額。

印度衛生部周五宣布，過去24小時內新增確診數達33萬2,730人，超過前一日創下記錄的31萬4,835人，而周四的數據已經超越美國在今年1月創下的最高單日確診記錄（29萬7,430人）。

單日染疫死亡人數為2263人，亦再創歷來新高。包括首都新德里在內，印度北部和西部政府官員警告大部分醫院已經沒有病床，且氧氣供應不足。

德里公布單日新增確診逾2萬6,000人與染疫死亡306人，大約每5分鐘即有一人死於這個疫病，創下了疫情爆發以來的最快速度。

上周五孟買郊區一家收治新冠肺炎病人的醫院發生火災，並造成13人死亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特上表示，維拉爾市（Virar）的新冠肺炎專責醫院發生大火令人悲痛。他並批准了給受害親屬的款項。

目前醫療用的氧氣和病床已經所剩無幾，大型醫院宣布沒有空間容納更多患者，政府也派出警察以維護氧氣的供應。

印度是世界主要的疫苗生產國，雖然該國已經展開疫苗接種行動，但迄今只有一小部分人口獲得疫苖。印度政府此前宣布從5月1日起，將全面開放18歲以上人群施打疫苗，但專家表示，疫苖並不足以供應符合資格的6億人。

(時報資訊)