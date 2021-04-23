根據《財訊》報導，4月8日，美國《華盛頓郵報》刊出報導，質疑中國透過世芯，向台積電下單生產的晶片，用來研發極音速武器，未來可能用來瞄準美國航空母艦。

這篇文章的標題是「中國用美國的晶片科技，製造先進武器系統」，質疑台灣使用美國的半導體設備和技術，會成為美國安全的破口。同一天，美國商務部發布新一波制裁，將飛騰等7家中國公司列入實體清單。

《財訊》報導指出，一位半導體廠董事長觀察，《華盛頓郵報》報導和美國商務部制裁禁令同日發布，絕非巧合。他認為，該報導內容顯示，台灣半導體產業中，涉及向中國出口軍民融合技術的公司，未來受美方制裁影響的可能性大增，「接下來一定要非常保守」他觀察。

最終使用者協定出爐 中國生意誰敢接？

《財訊》分析，拜登政府上台後，新一波美中科技戰已經展開。去年，台灣半導體廠都被美國政府要求簽署一份最終使用者協定，要求保證所生產的晶片不會被中國拿來作為軍用，否則，就可能禁止台廠使用美國的半導體製造設備。但一位業界人士無奈地說，「客戶會把我們生產的晶片用到哪裡去，我們也不知道。」

另一方面，中國則祭出銀彈攻勢，去年，美國禁止台積電為華為製造晶片後，中國將華為旗下海思半導體的團隊打散，未來中國自製處理器的公司將會愈來愈多。

根據《財訊》報導，業界人士觀察，「很多中國找上門來的生意，創意不敢接，就去了其他公司」，負責這些專案的人員，不能用視訊會議開會，即使要檢疫28天，也要飛中國跟客戶面對面開會。

但更值得注意的是，市場更盛傳，中國黨政軍高層會在晶片下單後，「再透過Buy side拉抬股價，順便賺台灣人的錢」，即使交易所強制揭露訊息，揭露的內容也都是公司營收倍增，只會讓股價直往上衝，背後真相仍無從證實。

《財訊》分析，對台積電等公司來說，規則其實已經很清楚，《華盛頓郵報》採訪國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富時，他表示，台積電製造的晶片其實美中軍方都在使用，私人公司考慮的是生意，不是國家安全，所以，只有當美國把中國公司列入實體清單後，台積電才會取消相關訂單。

《財訊》報導指出，這一次，飛騰被列入美方實體清單，就傳出台積電已取消相關訂單。根據富邦證券研究報告，飛騰訂單占世芯營收達4成，占祥碩營收則在5至10%左右，4月8日之後，這兩家公司的股價都直線下滑。

(中時新聞網)