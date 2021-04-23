台中市府推動社會住宅，導入社福、醫療、青創、社造等資源，打造「台中好宅」，落實居住正義，對於市議員關心社宅興建進度，市長盧秀燕強調，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，且不是規畫，而是實際執行，今年度興辦戶數將可達5108戶，提早達成4年5000戶目標。

市議會23日進行專案報告，台中市議員謝明源、陳文政、賴義鍠、黃馨慧、陳成添、陳廷秀、王立任、賴佳微、陳淑華等人均關心社會住宅規畫與新建進度。

盧秀燕表示，中央住宅政策，台中分配戶數為1.2萬戶，中央跟地方各負責約1半，中央交給市府負責5000多戶，現在已完工或興建中的戶數已達4858戶，今年6月太原育賢段250戶將開工，提早達成興辦目標，達標後繼續規畫推動，不僅達成中央交付市府的任務，更要超前部署，落實居住正義。

對於議員關心原規畫於太原段的社宅轉移至西屯區興建，台中市住宅發展工程處說明，西屯區國安1期好宅是由原北屯區太原段基地易地興建而來，由於北屯好宅量較多，希望達到各區平衡，因此移至需求度較高的西屯，並將戶數從450戶提升至500戶，並保留二、三期增建700餘戶的興建空間，換址興建戶數更多，成為西屯第一個開工的好宅。

住宅處指出，盧秀燕上任後，新增西屯區國安段及烏日區新榮和等2處基地，目前包含規劃設計、工程發包、興建中及完工戶數總計6048戶，其中已完工或興建中達4858戶，加上太平育賢3期250戶預計今年中動土興建，提早達成4年5000戶的興辦目標。

(中時 )