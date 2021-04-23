台北1名A姓女子與B姓女友，交往同居15年，2018年2人協議分手，A女同意每月付給B女5萬元，總計300萬元，可是協議中約定，B女不得干涉A女，及其C姓女友的生活。分手後不久，A女拿出一段電話錄音檔，認為B女違反協議拒絕再付錢，雙方打民事官司。結果B女被判敗訴，不僅拿不到剩餘的295萬元，提告A女涉嫌妨礙秘密罪部分，台北地檢署也處分不起訴。

據「ETtoday新聞雲」報導，A女與B女協議分手時，簽了一張295萬給對方，協議書中言明，B女不得對外評論任何私人相關問題，包括性別傾向、人格特質、生活習慣、不得騷擾等，但A女後來發現，B女在打探她的近況與行蹤，於是寄出存證信函表明停止付錢，B女便向法院聲請295萬元本票裁定。

A女趕緊打官司，確認雙方根本沒有債務關係，並拿出一段B女違反協議的電話錄音，證明B女的確向友人打探她的行蹤，還罵：「這女的很差勁」，所以不用再付錢。

法院審理時，B女抗辯表示，A女提出的電話錄音是竊錄，不能當證據，可是法官認為，錄音內容攸關B女有無違反協議，因而判決B女敗訴，失去剩餘的295萬元債權。

B女吞敗訴後，對A女提告涉嫌妨害秘密罪，但北檢調查發現，電話錄音內容是A女與C女到大陸遊玩時，2人的陸籍共同友人為了排解A、B女之間的糾紛，隔海用wechat打開擴音檔，打給B女詢問事發經過，當時A、C女都有聽到。檢察官認為，C女錄音的目的在為A女取得有利訴訟證據，並非透過儀器設備監聽竊錄，最後依罪嫌不足對A女處分不起訴。

(中時新聞網)