河川揚塵係天然現象，幾百年來持續侵擾河川沿岸居民。臺灣民間有句諺語「吃飯攪沙」，說明揚塵對民眾生活環境品質及健康之影響。在中央相關部會及地方攜手努力下，去年全國河川揚塵事件僅發生17日，較2017年的75次降低77%，顯示河川揚塵防制及改善有成。因此，環保署於今年4月23日辦理「河川揚塵防制示範觀摩及交流論壇」，邀請經濟部水利署及所轄河川局、行政院農業委員會林務局及各縣市政府環保局等，分享河川揚塵防制及改善的成功經驗。

環保署表示，近年來因全球氣候變遷，導致旱澇不均，河川豐水期與枯水期水流量懸殊，更易於颱風季節時，加劇河川沖刷作用。因此，當颱風季節過後，強烈日曬使下游河床裸露地增加，乾燥的河床遭受強風吹拂，更容易引起揚塵。

為優先改善濁水溪揚塵問題，行政院成立「濁水溪揚塵防制及改善工作小組」，並核定「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」第一期以「水利」、「造林」、「防災應變」三大架構，並採「因地制宜、因時制宜」全方位、整體性合作方式，全面規劃及辦理裸露地各種揚塵防制措施。經中央各部會及地方政府通立合作下，濁水溪揚塵事件減少85% ，鄰近濁水溪的麥寮及崙背測站懸浮微粒（PM10）年平均濃度更較106年大幅降低44%及27%。

環保署表示河川揚塵防制及裸露地改善工法，應於規劃時予以全面考量，並針對揚塵敏感區優先進行。由於河道中施作各項裸露地改善及揚塵防制措施，易因颱風等災害造成河道改道或浮現沙洲而損毀，此時，「儘速復原」應為首要任務，以避免新增沙洲引起揚塵。除了水覆蓋及綠覆蓋，亦可利用農業資材進行覆蓋，除了具備固沙成效外，同時提供農業資材去化管道，並提高植物存活率，一舉多得。

另為提前預防揚塵發生，環保署已建立揚塵預報機制，提供7日、3日、1日及當日空氣品質預報，以利相關單位提前進行揚塵防制預防作業。

環保署強調，河川揚塵改善及防制工作應依研究與執行經驗，並視每年洪水與河床變動情形，以「因地制宜」與「因時制宜」原則持續滾動檢討辦理，以維護各項覆蓋面積，才能舒緩揚塵。希望藉此次的交流，加強中央及地方執行經驗的分享。

(工商 )