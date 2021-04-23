華航澳洲機師去過 全聯蘆竹南竹店已消毒今正常營業 15:372021/04/23 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央流行疫情指揮中心公告，華航染疫澳洲機師4月19日約16時曾赴全聯桃園蘆竹南竹店，該店昨閉店全面消毒，全聯今（22日）表示，店內已照SOP消毒，還增用紫外燈室內殺菌，並用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施，今已恢復營業。 全聯依循疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀的員工，已要求立即自主健康管理與自行居家休養，門市環境也有加強環境消毒作業，為讓消費者安心購物。 印尼潛艦載53人失聯 推測已沉沒 機師到國外才被檢出 專家指防疫慢半拍 (中時 ) #全聯 #華航 #染疫機師 #消毒 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中捷運將通車 試營運破2百萬人搭乘 12:072021/04/23 政治 台北、大園清真寺出現確診足跡 今日禮拜緊急取消 14:542021/04/23 生活 航空運價瘋飆 華航長榮航聯手亮燈 11:252021/04/22 財經 染疫機師傳兒子、同事 3人都去過台北清真寺 現場400人 13:392021/04/23 生活 恆春半島傳頌民謠 登上國際 04:102021/04/23 地方新聞 再爆本土個案！華航機師澳洲確診 在台2接觸者染疫 13:442021/04/23 生活 環署強調向海致敬計畫 治標與治本同步並進 12:052021/04/23 財經 機師染疫 華航：鼓勵所有機組員施打疫苗 14:512021/04/23 財經 2021澎湖國際海上花火節 精彩綻放盛大開幕 21:532021/04/22 寶島 拒召回跑步機 派樂騰股價續跳水 04:102021/04/22 全球財經 美國線貨運邁向新天價 航空雙雄 月底漲價約30％ 04:102021/04/23 財經要聞 生活熱門新聞 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 防疫破口？3染疫者與400人同處 台北清真寺：無實名制 - 生活 AZ疫苗新增2嚴重不良反應 30多歲女多處出血 - 生活 報復性降水！止渴看這波 周日起連5天有雨 - 生活 午後對流 南投、台中、屏東下雨了 - 生活新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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