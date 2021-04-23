根據中央流行疫情指揮中心公告，華航染疫澳洲機師4月19日約16時曾赴全聯桃園蘆竹南竹店，該店昨閉店全面消毒，全聯今（22日）表示，店內已照SOP消毒，還增用紫外燈室內殺菌，並用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施，今已恢復營業。

全聯依循疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀的員工，已要求立即自主健康管理與自行居家休養，門市環境也有加強環境消毒作業，為讓消費者安心購物。

(中時 )