桃園市仁善國小今天(23日)在冠軍戰對上台中市上楓國小，在黃智煦、黃睿謙雙投把關以及吳柏承單場雙響砲帶領下，以19比7勝出，抱回國小聯賽硬式組首座冠軍。

仁善、上楓都要爭取隊史第一座金盃，仁善開局靠著陳品彥、黃宇安打攻下2分，上楓則在下半局以高飛犧牲打點亮計分板，2局下包括阮宥瑋清壘二壘安打帶領下再拿3分，仁善3局上自觸身球展開超過一輪攻勢，以3安打5四死球吃下6分大局要回領先，4局上包括吳柏承陽春砲在內再添4分逐漸將比分拉開。

上楓4局下追回1分，仁善5局上同樣再拿1分，眼看要提前結束，但上楓展現韌性，5局下包含張世勳陽春砲攻下2分將戰線延長，仁善在6局上以吳柏承三分彈在內海灌6分徹底拉開差距，拿下最後勝利。

仁善總教練紀順彬表示，選手前面比較緊繃，發生較多失誤，加上只有直球，對手也滿有韌性，才會一直拉不開，「聯賽是最難打的，各縣市都有好的球隊出來，才會到現在才拿到第一座冠軍。」

仁善成立22年抱回首座金盃，紀順彬說，要感謝桃園市長鄭文燦、市政府、教育局、資深顧問張滄彬老師、校長、藝華彩券董事長羅全文、采蝶協會、美立堅、良邦公司的支持與贊助。

國小硬聯個人獎頒獎。（學生棒聯提供）

【團體獎】

第一名：桃園市仁善國小

第二名：台中市上楓國小

第三名：桃園市中平國小

第四名：台北市福林國小

第五名：桃園市龜山國小

第六名：屏東縣復興國小

第七名：新北市土城國小

第八名：屏東縣玉田國小

【個人獎】

最佳總教練：紀順彬(桃園仁善)

最佳教練：邱奕翔(桃園仁善)

最佳教練：黃義山(桃園仁善)

打擊獎第一名：桃園仁善#10黃睿謙(打擊率0.722)

打擊獎第二名：北市福林#1高施諠(打擊率0.700)

打擊獎第三名：台中上楓#6林資凱(打擊率0.692)

打點獎：桃園中平#10饒又語(打點16)

全壘打獎：桃園仁善#2吳柏承

投手獎：桃園仁善#7范博超

MVP：桃園仁善#4黃智煦

(中時 )