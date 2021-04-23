世界蘭花會議暨展覽23日盛大開幕， 24日起將全面線上開展供民眾觀賞。（陳淑娥攝）

世界蘭花會議暨展覽23日盛大開幕， 24日起將全面線上開展供民眾觀賞。（陳淑娥攝）

第23屆世界蘭花會議暨展覽23日於台中盛大開幕，受新冠肺炎疫情影響，市府改以線上展覽模式舉辦「世界蘭展、花漾台中 2021 Virtual WOC Taichung」系列活動，24日將全面線上開展供民眾觀賞，讓大家身歷其境，享受百花齊放的虛擬體驗，展期至6月30日止。

昨日開幕式在花博外埔園區樂農館盛大登場，由台中市長盧秀燕、農委會主委陳吉仲、立法院副院長蔡其昌、台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘，一同為系列活動揭幕。

盧秀燕表示，世界蘭展在新冠肺炎疫情中進行，非常不容易，蘭協理事長陳澄鐘領導團隊不眠不休、絞盡腦汁，在疫情中進行花卉運輸、設計、策劃，將展覽方式由實體轉為線上等工作，是前所未有、非常大的挑戰，但是蘭協成功了，成就世界蘭展在台中，歡迎大家線上參觀。

陳吉仲指出，世界蘭花會議暨展覽等同於蘭花界奧林匹克，台灣爭取到主辦權時，剛好搭配2018台中世界花卉博覽會，廣大運用既有資源。全世界蘭花最重要生產基地在台灣，許多蘭花原生種也來自台灣，透過世界蘭展，可讓台灣蘭花被全世界看到，台灣蘭花外銷國家隊，更在疫情中創造佳績。

陳澄鐘說，台灣從2005年申請舉辦，終於在2014年獲世界蘭展舉辦權，原訂於2020年舉辦，因疫情全球爆發，延後於今年舉辦。但為了防疫採不開放民眾參觀，展覽結合台灣科技軟實力，每朵花各個角度都能透過影像細賞，加速外國廠商下訂單，尤其展覽相關資料跟影像永久保存，日後隨時可以透過影像觀賞。

農業局指出，此次展覽受疫情影響，僅提供給部份專業人士、產業團體及農業與景觀設計系所等相關人士進入交流及競賽，無法全面開放國人入館參觀；為此，展覽導入最新的「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台」技術，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模，將展覽全貌完整呈現，一般民眾雖無法親自到場共襄盛舉，但仍然可以於線上享受8K高畫質的觀賞體驗。

農業局說明，系列活動首創「線上評審」模式，透過360度的蘭花攝影，將參與蘭花競賽的品種數位化，讓競賽得以實現，此技術也預期使用於蘭花品種的線上商業模式，創造蘭花產業多元發展的可能性；「數位展覽」部分，利用數位實體建模的方式將展覽內容忠實呈現，並搭配各種呈現模式讓民眾身歷其境；「線上會議」也將透過影片及直播等模式，在不受疫情及時差影響下，達到知識傳遞及交流的目的。

此外，農業局表示，本展覽受疫情影響，無法全面開放國人入館參觀，但為擴大整體效益，除以最新技術數位化呈現外，4月26日起仍將有效利用館內蘭花造景，佈置於台中市各交通節點及政府機關等處，以「移動蘭展」之型態，讓更多的國人皆仍能更親近感受蘭花之美。

(中時 )