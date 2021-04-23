基隆市長林右昌日前喊出台灣美食「北基隆、南台南」後，23日率基市府團隊前來台南與台南市長黃偉哲進行小吃大PK。2位市長化身網紅，還穿上廚師服，分別賣力直銷台南棺材板、基隆營養三明治等9項2市著名的同類美食，並一起號召全台民眾，一路從基隆玩到台南，再從台南吃回基隆。

黃偉哲還向林右昌下戰帖挑戰減肥，但林右昌卻四兩撥千斤說，他剛接下台灣健康城市聯盟理事長的職務，前幾周已經開始做重訓，現在肚子是平的，加上他與黃的身高不同，屬不一樣的量級，黃偉哲與桃園市長鄭文燦才是同一個量級。

黃偉哲端出的9項台南小吃，包括：棺材板、安平豆花、蜷尾家冰淇淋、擔仔麵、牛肉湯、蝦捲、清蒸肉圓、椪餅、白糖粿；與林右昌帶來的基隆營養三明治、石花凍、泡泡冰、乾麵、紅燒鰻魚羹、吉古拉、油浸肉圓、綠豆沙餅、芋泥球進行PK。另外，黃偉哲還特地準備連蔡英文總統都稱讚的善化芝麻麵，林右昌也拿出基隆米粉湯泡麵應戰。

基隆市長林右昌（左）帶著基隆美食南下與台南市長黃偉哲端出的台南美食PK。（洪榮志攝）

林右昌還特別感謝黃偉哲精心安排此次的參訪行程，他表示，台南與基隆有著很深的淵源跟連結，2座城市分別因為熱蘭遮城及聖薩爾瓦多城，耀上大航海時代的歷史；加上他在研究生時期也曾參與過台南縣的綜合發展計畫，可說是參與過台南發展的一部份，因此能率市政團隊前來取經，感到開心與榮幸。

黃偉哲則表示，城市行銷就是要打團體戰，感謝林右昌率市府團隊到台南交流；台南與基隆都是濱海城市，建城歷史悠久，台南也即將在2024年迎來建城400年，他邀請基隆的朋友屆時一起前來慶生。

林右昌繼3月挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」活動後，又宣布一連串的跨區活動，外界揣測是替轉戰台北或更上層樓做準備。對此，他強調，21世紀不要傳統思維，每座城市都該走出去行銷自己；台灣不大，北北基桃本來就是生活圈，全台灣透過高鐵也成一日生活圈，像他從基隆到台南只花了2小時，「現今的城市合作與過去不同，要用前進的思維替市政衝刺」。

(中時 )