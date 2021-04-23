根據《財訊》報導，4月15日台灣時間7點58分，美國花旗集團宣布將精簡亞洲、歐洲、中東和非洲等13個市場的消費金融業務，未來只集中於香港、新加坡、倫敦和阿拉伯聯合大公國等四大全球財富管理中心，同時將出售台灣消金業務，引發業界震撼，也吸引台灣大型金控關注。

《財訊》報導指出，台灣消金業務一直都是花旗的小金雞，坐擁台灣第一大外商銀行地位超過五十多年，第一時間就傳出星展（ＤＢＳ）最有興趣整包吃下；但看好花旗消金業務資產品質的大型民營銀行也躍躍欲試，國泰世華、台北富邦、玉山、台新等也都被點名。

一位銀行高層透露，一開始花旗內部的訊息也很亂，早上說的事情，下午被推翻。例如，15日當天原本傳出的消息是要全球包裹出售，不可能分拆，讓許多台灣的銀行有些失望，結果24小時後卻風雲變色，也重燃市場希望。

據《財訊》了解，政策急轉彎的關鍵，在於花旗後來發現，無法找在13個市場都有執照的銀行可以接手，因此各地區分行將被迫分拆自行處理；再者，花旗決定要以私人銀行的方式經營高資產客戶，消金業務僅作營業讓與，但執照仍將保留。因此，現在花旗正與各大銀行一組一組約時間，簡報實際的出售與分拆方案，「我們現在也不清楚情況，但大家都在排隊，等待花旗的說明。」業內人士說。

《財訊》報導指出，金管會強調，在確保客戶權益和員工權益的條件下，尊重花旗的商業決定，但也強調「不得隨意將客戶轉介到海外。」一位銀行高層指出，此即意味主管機關剛開放財管2.0方案，不樂見花旗消金的買家把業務帶到新加坡和香港，新加坡最大商銀的星展銀行恐怕就得排隊候位。

(中時新聞網)