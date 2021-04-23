金湖鎮長陳文顧率主管和同仁前往致敬，祈求風調雨順、家戶平安喜樂。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮代會主席蔡乃靖率主管和同仁前往致敬，祈求風調雨順、家戶平安喜樂。（金湖鎮公所提供）

農曆3月12日是金門新頭「伍德宮」蘇府秦王爺千秋聖誕，金湖鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖率所、會主管和同仁前往致敬，祈求風調雨順、家戶平安喜樂。在各地遭逢大旱的此刻，1則發生在80年前神明「祈雨」的往事，又在鄉老口中傳開出來。

坐落於金湖鎮新頭村濱海的伍德宮，始建於明神宗年間，至今已有400多年歷史，主祀相傳在唐代隨牧馬監陳淵登島開墾的武將蘇永盛，從祀與他義結金蘭的邱、梁、蔡等4位將軍。在清康熙年間為金門水師奉為護營主神，隨著駐軍移防分靈兩岸三地，遍及台灣台南、鹿港、艋舺、澎湖和福建惠安、興化等地。

明、清兩代，伍德宮屢有神蹟，包括鄭成功率船艦300餘艘自金門料羅出發，恭請蘇王爺及眾神登船護佑，順利驅逐荷蘭收復台灣，以及康熙時再隨護施琅收復台、澎和助福康安大軍平定台灣林爽文事變， 並在咸豐年間顯靈擊退從廈門來犯的「小刀會」會匪，讓居民得以安居樂業。

但最為人津津樂道的是，民國32年間金門大旱，伍德宮蘇王爺偕眾神應居民之請赴后浦城區祈雨，果然普降甘霖解除旱象，此事在地方文獻珠山〈顯影月刊〉有相關記載。如今，金門又遭遇50年來僅見的旱災，鄉老期待神明感應虔誠祈禱，再帶來雨水庇佑度過難關。

(中時 )