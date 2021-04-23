大陸股市23日收高，上證指數升9點，終止連跌3日。市場交投活躍，兩市成交合計較上日增至人民幣（下同）7,786億元。總結本周，滬指累計升1.39％。

上證指數震盪走升，全日收報3,474點，升9點或0.26％，最高見3,482點，升17點或0.5％；最低見3,456點，跌8點或0.25％，成交3,230.16億元。

深成指開高走高，全日收報14,351點，升142點或1％，最高見14,386點，升177點或1.25％，成交4,555.93億元。

滬深300指數報5,135點，升46點或0.91％；創業板指數報2,994點，升55點或1.87％。

大陸國家主席習近平22日表示，中國將嚴格控制2021至2025年的煤炭消費量，並在2026至2030年間逐步減少煤炭消耗量。煤炭股跌近2％。

其他類股個別發展，石油股跌逾1％；電力、水泥、房地產、金融股偏弱；化工、有色金屬、鋼鐵股走穩。

(工商 )