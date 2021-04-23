大陸4月地方債發行高峰如約而至，中上旬還屬平穩，進入下旬後供給增加相當明顯。截至目前，4月已招標結束以及已公告的地方債規模達人民幣（下同）7,758.229億元，較3月全月規模大增逾六成，並將創下八個月來新高。

儘管地方債密集供給，本週又有季度繳稅，且中國人民銀行公開市場操作穩如泰山，但資金面受影響甚微，僅21日短暫收斂，流動性穩中偏鬆態勢不改。債市走勢也韌性十足，資金超預期樂觀短券強勢，長債此前一波收益率下滑後亦基本維持強勢整理。

20日地方債招標迎來小高峰，廣東、陝西和貴州三省當日合計招標發行1,489.99億元多期地方債，單日招標量年內首破千億，並創下去年8月中旬以來單日新高。

江蘇省23日則發行315.35億元三期專項地方債，期限5年和10年，中標利率均較投標區間下限上浮25個基點（bp）。本週地方債發行規模合計2,630.17億元，較上周大增155％。

大陸3月地方債發行規模超4,700億元，較上月增逾七倍，並創去年9月以來新高。今年提前批地方債缺席，新增專項債則僅比去年少約千億，預計第二季開始地方債發行將進入「井噴期」，4月或迎來首個高峰。

2020年9月中國地方債發行規模為7,205億元，8月則為近1.2兆元。

銀行間市場隔夜回購加權利率23日跌約18個bp至1.93％附近，稅期走款基本結束，資金面重回充裕。

大陸國家稅務總局辦稅日曆顯示，本月20日是申報繳納增值稅、消費稅、企業所得稅、環境保護稅、個人所得稅、城鎮土地使用稅、房產稅、資源稅的截止日。一般繳稅申報截止日後兩日為走款高峰期。

(工商 )