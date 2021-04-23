有別於先前極力挽回婚姻的態度，江宏傑今(23日)爆出已向法院遞狀訴請離婚，主動出擊準備迎接婚變結局，消息一出引來網友關注，而先前批評江宏傑愛利用小孩，「不在乎老婆的感受，只在乎媽媽、姐姐感受的男人都是大笨蛋」的美女醫師黃宥嘉稍早發文改讚江宏傑「聰明」。

江宏傑、福原愛4年婚姻年初傳出觸礁，福原愛在日本橫濱跟高帥男共遊3天2夜，之後媒體又爆出兩人婚姻黑幕，指福原愛長期在婆家被精神霸凌，不僅跟大姑不合，又被婆婆稱「金雞母」，連江宏傑都曾疑似批評福原愛「妓女」，讓福原愛心灰意冷決定離婚。

黃宥嘉改讚江宏傑這招聰明。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

消息傳開後，江宏傑第一時間未正面回應，後來曬出孩子與福原愛母親的照片，展現出好爸爸、好女婿形象，更親自送福原愛母親回日本，全家被拍到現身機場送機。對此，黃宥嘉當時不以為然，直說：「當初在婚姻中一直不與媽媽姊姊切割，現在才在曬小孩。不在乎老婆的感受只在乎媽媽姊姊感受的男人都是大笨蛋。台灣男人的借鏡！」，批評：「又不是line被福原愛封鎖，一直發小孩照片利用小孩是？明明是婚姻中你自己週末才要回家的。」

黃宥嘉先前批評江宏傑不在乎老婆的感受。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

今江宏傑傳出主動訴請離婚，黃宥嘉對江宏傑評價大改，直說：「聰明。與其被笑被休夫。不如他先休妻」，有網友說：「小孩最受傷」，黃宥嘉回：「小孩受不受傷取決於大人之後的態度，人生每一個階段都會有不同的傷害。早晚而已。每個人其實差不多」，另有人說：「集3000寵愛於一身的女人，真是人在福中不知福！」，黃宥嘉不忘虧：「那妳可以趕快去報名嫁給江宏傑。注意！坐摩托車要拿3串衛生紙唷」。

(中時新聞網)