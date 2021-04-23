智冠(5478)旗下數位遊戲事業群今年兩項最新合作計畫正式啟動，網龍(3083)自製研發手機遊戲《吞食天地M》授權大陸營運商悠遊網在地營運，遊戲新幹線取得弘煜科(6482)手機遊戲《風色幻想SP手機版》台港澳聯合發行權，兩款遊戲近期皆已展開相關營運籌備，預計於第3季陸續推出。

網龍以三國Q版人氣線上遊戲《吞食天地Online》完整復刻打造的MMORPG手遊《吞食天地M》，2018年起相繼開啟台灣及東南亞營運服務，成功締造亮眼表現，並與悠遊網授權合作即將於今年開啟大陸服務。官方表示，《吞食天地Online》當年曾在大陸寫下同時上線超過10萬人，大中華區累計突破500萬遊戲會員等佳績。

遊戲新幹線本次攜手弘煜科旗下手遊新作《風色幻想SP手機版》於台港澳聯合發行合作，將以台灣作為首發市場，結合雙方技術及服務長項，讓弘煜科技能夠專注於開發與企劃內容，並提供穩定的遊戲服務，遊戲新幹線則以累積多年的玩家經驗負責遊戲營運、行銷推廣、社群經營及客服等運作，共同打造完善深入且互動緊密的玩家服務。

《風色幻想》為弘煜科研發的知名遊戲代表作品，其IP已衍伸創作出多代單機及線上系列遊戲，《風色幻想SP手機版》是以單機遊戲《風色幻想SP－封神之刻》改編還原製作的全新策略戰棋手遊，該作不僅保留過去良好的遊戲核心內容進行開發，更承襲單機版本SLG獨創的玩法「RAP真實行動點數系統」，並還原經典遊戲劇情，要帶給玩家既熟悉又新鮮的嶄新體驗。

此外，針對現有遊戲產品部分，遊戲新幹線與宇峻(3546)發表聯合聲明，遊戲新幹線代理線上遊戲《三國群英傳Online》台港澳營運授權合約期即將結束，將在6月7日回歸原廠宇峻接續提供服務。未來，遊戲新幹線仍將繼續在系列作品《三國群英傳M》手遊中為玩家提供服務。

(時報資訊)