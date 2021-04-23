國民黨立委鄭麗文獨家專訪由此收看

日本政府拍板福島核電廠核廢水兩年後放流入海，駐日代表謝長廷卻在臉書稱「台灣3座核能發電廠的廢水也排放入海」，引發秘雕魚的爭議，但遭原能會主委謝曉星駁斥指「謝長廷說的太過了」他並非核能專家，對此國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》爆氣痛罵謝長廷，為了幫日本人說話，竟然不惜說謊栽贓自己國家，認為他的這番話已經非常嚴重喪權辱國。

國民黨22日在立法院向內政部具名舉發，要求警政署偵辦謝長廷涉及散布假訊息，不過徐國勇受訪時卻稱內政部事情很多，他現在才知道此事，「該怎麼處理就怎麼處理，依法辦理。」鄭麗文，雖然謝長廷說願意負法律責任，可問題是沒有人敢調查他，台電不敢告他，徐國勇更是謝長廷的子弟兵，要怎麼去辦他？而且謝長廷臉皮那麼厚，是不會主動負起政治責任的。

駐日代表謝長廷。(資料照)

謝長廷出任駐日代表爭議不斷，還被輿論批評是幫助日本的「助日代表」鄭麗文表示，謝長廷是政治派任的使節，代表的是中華民國，但他卻都沒有替我們向日本爭取權益，反而這次拿這種無中生有的事來詆毀中華民國的國譽，痛批總統蔡英文早該將他調回來，不要再神隱躲起來，這麼不適任的官員，一定要立即處理。

(中時新聞網)