據「C4ISRNET」22日報導，隨著中國大陸被五角大廈視為「進逼中的威脅」，印太區在美軍心中的優先性也逐前往前提升。美國陸軍日前證實，其正尋求改良電子戰裝備，以強化印太戰區地面部隊打擊海上目標的能力。事實上，為因應印太地區的重要性日增，美軍已宣布部署1支多領域特遣隊，以在該區域進行演習並實施長程精確射擊。

報導指出，美國陸軍近幾年將大部分心力投注在電磁頻譜設備之上，以彌補部隊在歐洲戰區與俄國電戰能力的嚴重落差。如今，為因應大陸在印太區日益膨脹的威脅，美陸軍開始讓電磁頻譜原型機入駐太平洋戰區。透過積極建構新電子戰裝備，除擺脫冷戰結束以來陸軍長期的「預算灰姑娘」角色，重拾往日力量，另一方面確保美軍在太平洋海域的長程作戰能力。

負責C4ISR的陸軍霍蘭德上校表示，陸軍傳統定位是以地面作戰為核心的武力；然而，隨著美軍焦點移轉至印太司令部，陸軍已認知到其目光有必要超出傳統的裝甲與步兵編隊。類似像「地面層次系統─旅以上階層」(Terrestrial Layer System- Echelons Above Brigade, TLS-EAB)的系統，目前已完成改良，足以滿足陸軍打擊海上非傳統目標的需求。

霍蘭德進一步解釋，TLS-EAB能提供旅級以上的指揮官辨向能力，使其獲得更精確地理位置，進而實施非動能射擊，甚至是協助旅級戰鬥部隊在眾多目標中進行動能瞄準。陸軍預計在2022財年進行系統技術驗證，並於隔年進行原型機製造。

考量到電磁頻譜在執行長程電磁射擊與感測地面目標時的物理限制，陸軍也研發混合多種能力的替代方案，特別是能在太平洋空域使用的技術。其中一個例子便是多功能電子作戰大型空中系統(Multi-Function Electronic Warfare-Air Large system)。這是陸軍首個安裝在MQ-1無人機上的旅電子攻擊設備。該系統預計於2022年部署，將提升陸軍在印太區應對大範圍內對手目標的能力。

此外，霍蘭德也解釋電子戰社群如何透過多領域感測系統(Multi-Domain Sensing System)，在陸軍的行動領域中展開合作。多領域感測系統為高空情報系統，能與中空系統互補進而提升陸軍電子戰能力，如大型無人機系統或涵蓋TLS-EAB的地面系統。霍蘭德強調，透過各種不同能力的設備共同合作，戰區指揮官的需求將得以滿足。

(中時新聞網)