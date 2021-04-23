中央流行疫情指揮中心今宣布，台灣最新確診的2名印尼籍機師及1名同住家人，16日都曾去過台北清真寺，當天室內、室外共有400人一同集會，不僅清真寺緊急暫停發文主麻日活動，台北市疫情指揮中心副指揮官、副市長黃姍姍說，已在昨晚、今早協助消毒，接下來會配合中央進行疫調，並協助相關接觸者進行居家隔離。

指揮中心今表示，21日接獲澳洲通報，指華航1名印尼籍、40多歲男性貨機機師確診新冠肺炎，調查個案在台活動史、並針對在臺接觸者匡列及採檢後，其中2名接觸者檢出陽性（案1090、1091），2位也曾在16日與該名機師一同前往台北清真寺活動，該場活動人數高達400人。

黃珊珊指出，清真寺消毒作業已在昨晚、今早做完，衛生局也會協助中央進行疫調、安排接觸者居家隔離。她呼籲，目前還在疫情期間，民眾還是要多注意，雖然北市舉辦大型活動時，眾人都會戴口罩防護，這部分市府會確實執行，掌握所有可能的狀況。

媒體追問北市防疫是否會升級？黃珊珊指出，中央持續落實秋冬防疫專案，要求各場域都須戴口罩，北市府也持續監控全市情況，雖然民眾對防疫的態度有稍微鬆懈又爆發本土案例，但市府都有徹底執行秋冬方案，還是可以稍微控制，也是鼓勵大家趕快打疫苗。

黃珊珊說，大家對施打疫苗的急迫性不比過往高，如果出現本土病例的話，民眾應該會比先前更有警覺性，市府仍鼓勵高危險群儘快注射，不過施打與否關乎個人意願，還是尊重市民想法。但還是建議長輩或參與禮拜活動的民眾趕快施打。

至於5月的開齋節是否會影響？黃珊珊則說，市府舉辦的開齋節活動，本就秉持既有防疫規範，現場也不會有飲食攤位，若未來疫情走向有所變化，將會配合中央指示進行機動調整，畢竟現在個案狀況還在調查，會邊走邊修正，若疫情嚴峻將會啟動相關SOP，「該停就會停」。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華補充，市府會先協助中央進行疫調，了解個案接觸情形，清真寺內外空間也已在上午完成消毒，行重點式防制，至於防疫是否會升級，則須考量接觸程度與疫情規模，再來決定會比較準確。

(中時 )