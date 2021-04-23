生養孩子是甜蜜的負荷，為了給予新手爸媽更多鼓勵支持，法律保障勞工在育嬰留職停薪期間不僅可申請育嬰津貼，亦可繼續參加勞保普通事故保險及就業保險，保障勞工育嬰期間之保險權益，並可持續累積勞保年資。

勞保局說明，《性別工作平等法》自2002年開始實施，受僱滿1年以上，撫育3歲以下子女，並經雇主同意育嬰留職停薪的勞（就）保被保險人，即符合繼續加保的資格，目前申請育嬰留職停薪繼續加保的被保險人數約5萬人。又為減輕雇主及被保險人負擔，勞工辦理育嬰續保期間，原由雇主負擔之70％保險費，不須繳納；被保險人應負擔之20％保險費，可依其意願選擇遞延3年繳納。

又為簡化民眾辦理相關業務手續，勞保局已將育嬰津貼及育嬰續保兩張申請書表合一，投保單位只要填具「育嬰留職停薪津貼及續保申請書」即可同時為員工申請津貼及續保，也能相對減少被保險人只申請育嬰津貼而疏漏辦理繼續加保的情形。除了紙本申報以外，「勞保局e化服務系統」亦可線上申報育嬰續保，手續快速又簡便，鼓勵投保單位多加利用。

最後，勞保局提醒，申請育嬰續保的被保險人，續保期間結束即恢復一般被保險人身分，被保險人如提前復職，投保單位應為其填寫通知書送勞保局；又若被保險人於育嬰留職停薪期間終止勞動契約，或留職停薪期限屆滿未復職工作而離職，投保單位要記得為其辦理退保。

(工商 )