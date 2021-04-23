嘉威生活（3557）23日股東會，通過109年度財報與盈餘分配案，去年每股稅後盈餘10.01元，會中通過配發3.65元；嘉威生活總經理吳世偉表示，併購prepara等三品牌績效逐漸顯現，以目前手上訂單暢旺，今年目標努力維持毛利率35-40%。

吳世偉進一步說明，過去產業一直有淡旺季，今年起將持續縮減淡旺季落差，努力拚淡季不淡、旺季續旺，併購prepara廚具也會在下半年展現成績。

嘉威生活2020年度總計發放6元現金股息，其中，第3季分配2.35元、第4季分配3.65元，會中也修訂章程，原本季季配改為半年配息。

嘉威指出，今年首季營收14.74億，雖較去年同期略減2％，但若以美元出貨金額來看營收仍成長4％，整體而言仍維持傳統旺季的水準。

嘉威生活主要供應美國大型通路功能性餐具產品為主，傳統上以夏季、戶外使用為銷售主力，為配合美國當地的通路客戶在夏季前鋪貨完成的時程，第一季與第四季為傳統出貨旺季。

近年來在夏季的餐具產品之外，在西方節慶主題與365天常年銷售的產品項目多有斬獲，且併購prepara品牌廚具產品的營運持續加溫，淡旺季的差距逐步均化，第二季即使淡季預估產能出貨續旺，可望淡季不淡。

吳世偉也認為，目前嘉威接單狀況已有端倪，下半年有望預期性回溫。而近期原物料大漲，是否對公司毛利率產生影響，吳世偉也在股東會上針對小股東詢問表示，匯率、原物料都會影響毛利率，經營團隊每月都會進行報價調整，採購量大，價格都能夠掌握，毛利率力拚維持35～40％的目標。

(工商 )