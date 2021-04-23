印尼40多歲男機師，20日飛往澳洲後確診新冠肺炎，經調查在台接觸者，發現他的孩子、同事也接續確診，3人16日還曾一起去過台北清真寺，與400人共同參與活動。專家指出，機組員是最危險的族群，台灣應有管理機制及早診斷，而不是等國外檢出了才來查。

中央流行疫情指揮中心為避免機組員陷入派飛、檢疫的無限循環，4月15日起放寬檢疫規定，從5天檢疫加9天加強版自主健康管理，放寬為3天檢疫加11天自主健康管理，檢疫期滿採檢陰性才能派飛。日前卻出現1名在20日飛往澳洲才確診的機師，2名接觸者也接續發現染疫，時隔2個多月再現本土病例。

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示， 機組員是最危險的族群，放寬檢疫條件時一定要非常小心，指揮中心必須衡量風險和利益，隔離到無法作業的問題也是要考慮的。國內應及早去診斷出個案，而不是等到機組員去了國外，確診了再來查。此次的事件代表台灣慢了半拍，建議針對機組員研擬一套管理機制。另外，機組員接種疫苗的速度太慢可能也是個原因，台灣接種的速度慢、檢疫又放鬆，可能會造成破口，理想上應讓機組員全都接種疫苗，且最好是接種莫德納疫苗。

對於此次機師引發本土感染，且3人都曾去台北清真寺活動，與400人群聚，黃立民表示這樣的行為具有防疫上的隱憂。即便民眾有戴口罩，但是不一定人人都有戴好，還是會有飛沫傳染的機會，且穆斯林同質性高，不見得只會在該處活動，私下可能也有交集，呼籲指揮中心應將400人全數安排採檢，而不是只採檢個案周遭的穆斯林。他也提醒穆斯林，近期盡量避免參與群聚活動。此次的本土案例出現後，預計要觀察14天才算安全，由個案被隔離的21日算起，若接下來接觸者還有人確診，則要再將觀察時間往後延。

(中時 )