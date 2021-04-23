台鐵太魯閣號意外凸顯工程管理重要性，北市議員許家蓓23日指出，信義區三興段社會住宅新建工程，施工單位讓水泥車隨意穿梭巷弄，近逼行人險象環生，竟是民眾投訴才開罰，她抨擊市府監督只做半套。北市工務局對此回應，會再要求做好交維計畫。

三興段社宅前年9月動工，許家蓓調閱資料發現，開工迄今未滿2年就被投訴25次、開罰8次，民眾不滿廠商未依交維計畫核定路線行駛，車速又快，周邊還有小學、公園，讓附近居民相當憂心被水泥車不慎撞上。

許家蓓指出，水泥車未依規定路線行駛，極可能是想要縮短時間，去年9月廠商因違反交維計畫被罰3萬元，今年3月仍持續發生違規，全是民眾投訴才開罰。

她痛批，代辦機關北市衛工處和監造單位皆有監督責任，廠商違反交維計畫，衛工處卻稱只能等民眾投訴才調查、開罰，市府監督只做一半，甚至令人懷疑交維計畫根本沒有約束效力。

許家蓓進一步說，目前無明文規定工程車須加裝GPS，導致是否有依交維計畫行駛不得而知，呼籲市府即便沒有規定，但不代表沒有改善空間，建議市府研議針對大型工程，要求工程車輛加裝GPS，落實抽查監督，別讓施工單位便宜行事而發生意外。

對此，工物局長林志峯回應，業者因為擔心塞車，水泥車未依交維計畫行駛，未來會要求廠商做好管控，並研議評估要求工程車裝設GPS。

(中時 )