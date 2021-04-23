海巡署金馬澎分署第一〇（馬祖）岸巡隊南竿巡邏組人員22日在馬祖南竿復興沙灘發現1隻死亡海豚，21日、22日兩天共發現4隻死亡海豚。巡邏組人員隨即通報連江縣政府產業發展處，經初步研判為窄脊露脊鼠海豚。海巡署呼籲，千萬别將垃圾海拋，造成海洋環境汙染及生態浩劫。

南竿巡邏組人員22日上午8時許，於馬祖南竿復興沙灘發現1隻死亡海豚，隨即通報連江縣政府產業發展處漁牧科、海保署第十一（連江）海洋保育工作站及南竿流浪動物收容所等單位到場協處。

海巡署金馬澎分署第一〇（馬祖）岸巡隊南竿巡邏組人員22日在馬祖南竿復興沙灘發現1隻死亡海豚，21日、22日兩天共發現4隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供／葉書宏連江報導）

海巡署金馬澎分署第一〇（馬祖）岸巡隊南竿巡邏組人員22日在馬祖南竿復興沙灘發現1隻死亡海豚，21日、22日兩天共發現4隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供／葉書宏連江報導）

該海豚已明顯死亡，長度約70公分、寬度約12公分，研判為窄脊露脊。鼠海豚，因豚體完整，由南竿流浪動物收容所帶回進行學術研究，21日、22日兩天馬祖共發現4隻死亡海豚。

馬祖岸巡隊宣導，漁船在海上作業時，務必將船上垃圾攜返岸上棄置，千萬别將垃圾海拋，造成海洋環境汙染及生態浩劫，呼籲民眾重視海洋生態與永續漁業資源。

海巡署金馬澎分署第一〇（馬祖）岸巡隊南竿巡邏組人員22日在馬祖南竿復興沙灘發現1隻死亡海豚，21日、22日兩天共發現4隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供／葉書宏連江報導）

海巡署表示，除執行查緝走私及非法入出國外，海巡單位亦積極投入海洋生態保育工作，鯨豚對維護海洋生態及環境調節具有重要功能，民眾於海邊從事遊憩活動時，切勿隨手丢棄垃圾，還海洋生物一個乾淨的生存空間，若民眾有發現類案情形可直接撥打海巡署118免費服務專線，海巡署將立即派員前往處理。

(中時 )