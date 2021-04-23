台股從去年三月最低點，這一年來漲到一七三二三．八七，指數大漲逾八八○○點，漲幅達一○三．二六％，這個漲幅不可說不大，已是台股世紀級的大漲幅，即便是從今年起算，台股從一四七三二．五三起漲，也大漲二五九一．三點，漲幅十七．五九％，在全球股市也是最亮眼的市場，如果以華爾街百年名言：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅。」那麼，大家可以想想台股是處在哪一段？

把美好題材一次炒作殆盡

指數漲得愈高，市場恐懼心理也跟著上升，喊泡沫的大有人在，台股有沒有泡沫，每個人看法不同，從總體經濟來看，台灣首季出口超過去年第四季，今年首季上市櫃公司營收九．三一兆元，比去年同期七．八七兆元、三五一○億的淨利看起來有倍增的機會，整體來看，台股還沒有呈現完整的泡沫型態，但是個股慢慢出現泡沫，這個泡沫也隨時在個股身上調整。

最近最顯著的是被華盛頓郵報點名的晶片廠，像首當其衝的世芯ＫＹ從一○○○元跌到四五三元，股價瞬間腰斬，四月以來大跌超過四四％；金麗科從六一五元殺到二八五元才止跌，四月以來下跌三八．五四％；祥碩則是從二一四○元殺到一一二五元，四月下跌二一．一四％。台股衝到一萬七千點，照理說，個股應該漲翻天才是，但漲多了的個股，如果基本面跟不上，股價就會出現強大的修正。

上周金麗科董事長易建男及創辦人陳有諒來看我，他們向我解說未來金麗科發展的內容，這些年金麗科在X86 CPU晶片慢慢有成果，公司走上成長軌道，這是好事，但股價炒得太急太猛，就會產生後座力，資深投資人都記得二○○七年朱邦復的電子書，那年金麗科股價炒到三四三元，後來又慘跌到十四元，這回金麗科業績顯著上來，今年首季營收一．八六億，比去年同期成長一四七．七％，ＥＰＳ大約一．三八元，今年肯定比去年好，但資金市場經常會把美好題材一次炒作殆盡，例如，金麗科到六一五元的時候，預期ＥＰＳ要有二○元左右的實力，它也許可能達到，也許需要一些時間。

這也讓我想到去年大約也是在這個時候，合一的股價正從十九．四元起漲，召開記者會宣布旗下一款新藥FB825得到丹麥LEO Pharma授權，簽約金四○○○萬美元，里程碑金四．九億美元，總值五．三億美元，雙方聯手搶攻一○○億歐元市場，這個消息出來，合一股價狂炒到四七六．五元；中天也從十一．六五元狂拉到一五九．五元，這個消息像一陣風，股價呼嘯而漲，市場也為之瘋狂，丹麥LEO Pharma效應也仍在，但市場上沒有人再提這個里程碑金，中天、合一股價也回測年線，這正是台股慣性的炒作力量，市場上把可能需要五年才能達成的股價，幾個月就炒作殆盡。

金融股產生新變化

這種人為炒作的個股，當股價飆升之際，市場投資人只追逐漲停板，等到炒作泡沫吹破，大咖揚長而去，從此再也不會有人去計較當初炒作的夢有沒有落實？像五年前浩鼎的七五五元，三年前基亞的四八六元，這次高端疫苗就不敢再用「基亞」的名字，去年九月生華科炒內服的疫苗題材，也曾拉升到三○九．五元，現在股價剩一半。

每次股價高漲之際，我總是喜歡拿「老人與狗」的效應來提醒投資人注意持股的風險，我已經連續幾周拿耀登來當例子了，這兩天公司出來表示，耀登基本面沒有改變，四月股價從四三五元跌到一九三元，出現腰斬等級跳水，三月股價最高漲到五一八元，股價要漲到五○○元以上的公司，通常ＥＰＳ要有十五元以上，像是印表機的鼎翰連續十年ＥＰＳ都幾乎在十五元以上，去年ＥＰＳ十六．八一元，配息十元，股價最高不過是二三三．五元。耀登去年配息只有一．六元，去年ＥＰＳ二．三一元，今年首季營收六．一二億，只有成長三一．九％，至少到目前為止仍看不到大成長的軌跡，儘管股價已腰斬，但這個時候投資人去追逐本益比超過一○○倍、股價淨值比超過十倍的個股，是不是值得？大家就得多想想！

股價到了一萬七千點，現在是投資人仔細檢視自己手上持股，秤秤斤兩的關鍵時刻，台股存在很多很不便宜的股票，也有很多物美價廉的個股，仔細檢視個股基本面的變化，例如，台股漲到一萬七千點，過去被棄置在一旁的金融股，至少有了新變化，例如，股市欣欣向榮，很多券商股大發利市，證券股一定大好，除非自營操作不利。還有壽險投資收益會大增，例如，國泰金首季淨利五七○億、富邦金五○○億、南山人壽也大賺二六三億。中壽首季大賺九八．四億，ＥＰＳ二．○八元，新光金首季也大賺九六．四六億元，這當中，我發現有中壽及凱基的開發金快速翻身，市值已快追上彰化銀行，辜家二少領軍的開發金，這些年並沒有受到太多注意，但開發金首季交出稅後淨利九八．四億元的好成績，ＥＰＳ○．六六元，這個數字比元大金的九四．○七億元、ＥＰＳ○．七八元並不相上下。

買進開發金風險很小

這次證券市場榮景，給元大金帶來好業績，市值三一五六億元已追過三商銀、合作合庫，成為全台第六名金控公司，而開發金市值一七六七億，彰化銀行一八八○億元，今年彰銀配○．四六元息，首季只小賺十九．四六億，ＥＰＳ○．一九元，這個時候開發金股價只有十一．七五元，從券商的市占率來看，元大在二○二○年以十二．二％居冠，凱基八．八％居次，富邦五．二％第三。今年首季元大十二．四三％，凱基上升到九．七％，富邦也上揚到五．五五％，這是台股券商前三強。開發金擁有凱基證券一○○％及超過一半中壽股權，這次收購中壽二一．一三％，綜合持股已達五五．九五％，如果從這個架構來看，去年元大大好，開發金已具備像去年元大金大翻轉的架式，開發金首季ＥＰＳ○．六六元，股價十一．八元，每股淨值十三．六六元，如果台股在一萬七千點會有大風險，那麼開發金像是躺在地上的股價，風險很小。（全文未完）

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先探投資週刊2140期

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(中時新聞網)