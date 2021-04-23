台中知名風景區蝙蝠洞23日下午約兩點驚傳有男子墜橋意外，警消到場男子已明顯無生命徵象。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

蝙蝠洞是太平區最負盛名的遊憩據點。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中知名風景區蝙蝠洞23日下午約兩點驚傳有男子墜橋意外，一名男子到蝙蝠洞爬山，在入口百蝠橋發現一只包包，往橋下一看驚見橋下躺了一個男子立即報警，警消到場男子已明顯無生命徵象，警方調查死者為47歲領有身障手冊的陳姓男子，警方已通知家屬並調查釐清死因。

蝙蝠洞是太平區最負盛名的遊憩據點，去年台中市政府才斥資1700萬元推動「台中市蝙蝠洞延伸步道建置工程」，由市長盧秀燕主持完工啟用儀式，未料23日竟傳出有男子墜橋悲劇。

一名男子在午後到蝙蝠洞遊憩，經過入口的百蝠橋發現橋上有一只背包，循背包置放處往下看，驚見有男子躺在橋下，男子嚇到趕快報警，未料警消到場該名男子明顯死亡。

員警也在現場發現一輛自小客車，確認為死者陳男所有，隨即連繫陳男家屬，陳男母親表示，陳男23日12時從自大里住處開車外出，進期情緒不穩，且患有思覺失調症狀，不知道會尋短。

目前已通知家屬前往派出所，以釐清案情，並由鑑識小組前往採證，依規定辦理相驗事宜。

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