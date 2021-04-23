傳人行擬獲得螞蟻消費貸款數據控制權 16:052021/04/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸政府擬向螞蟻集團採取新整治行動。英國金融時報引述消息人士稱，人行希望螞蟻集團將旗下龐大的消費者貸款數據，交給一家由國家控制的信用評分公司，該公司將由人行前高層營運。 報導指出，該信用評分公司同時服務與螞蟻競爭的其他金融機構，例如國有銀行。 消息人士表示，螞蟻需尋求合法管道利用其消費信貸數據，解決方法是成立一家由人行核准的信貸評分公司。不過，螞蟻堅持新公司應由他們領導，人行卻認為存在利益衝突。 人行及螞蟻均不予置評。 觀念平台－花旗撤出消金給國銀海外布局的省思 螞蟻蒙塵 天弘餘額寶規模驟減 (工商 ) #信貸 #人行 #數據 #螞蟻集團 #信用評分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸特斯拉再退讓 將提供行車數據給官方鑑定 12:122021/04/22 兩岸 國戰會論壇》台鐵改革，不是囚鳥（黃彰國） 11:532021/04/23 海納百川 力挺中小企業 台新銀完成民銀首件專利權融資案 15:482021/04/23 財經 歐洲央行持續低利率 經濟刺激政策維持不變 01:282021/04/23 財經 現代和事佬 調解達成率近8成 04:102021/04/23 地方新聞 熊大兔兔魅力大 LINE Bank開業前開戶數已破4萬 15:452021/04/23 財經 《國際社會》單日確診破33萬 印度連2日創新高 15:242021/04/23 財經 陸港觀盤－打底近尾聲 看好科技消費工業 04:102021/04/23 全球財經 陽明交大醫師工程師組 成立校內導師群 11:442021/04/23 生活 美新創Q1募690億美元 破紀錄 04:102021/04/23 全球財經 陸特斯拉道歉後又出起火事故 市場不利消息頻傳股價受挫 22:402021/04/22 兩岸 財經熱門新聞 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 30年大反擊！台股上萬七 謝金河點名這檔金融股風險低 - 財經 花旗台灣消金業務該怎麼賣？ 政策24小時急轉彎內幕曝光 - 財經 重押七期 興富發31億再獵地 - 財經要聞 - 工商時報 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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