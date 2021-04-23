大陸政府擬向螞蟻集團採取新整治行動。英國金融時報引述消息人士稱，人行希望螞蟻集團將旗下龐大的消費者貸款數據，交給一家由國家控制的信用評分公司，該公司將由人行前高層營運。

報導指出，該信用評分公司同時服務與螞蟻競爭的其他金融機構，例如國有銀行。

消息人士表示，螞蟻需尋求合法管道利用其消費信貸數據，解決方法是成立一家由人行核准的信貸評分公司。不過，螞蟻堅持新公司應由他們領導，人行卻認為存在利益衝突。

人行及螞蟻均不予置評。

(工商 )