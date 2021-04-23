國際黃豆供給吃緊，帶動黃豆期貨價格逐步上漲創高，在台股交易、連動標普高盛黃豆ER指數的期街口S&P黃豆（00693U）ETF，今（23）日股價以23.1元上漲1.23％作收，創下上市掛牌來新高。

街口投信指出，過去一周黃豆期貨價格呈現逐步走高，並有挑戰4月初盤中高點之勢，周上漲2.2％。隨著南半球巴西黃豆收成已至後期，美國黃豆正處播種時期，然美國中部平原北部地區的乾旱，可能使該地約佔黃豆產量10％的區域生產前景蒙上陰影，對今年黃豆產量的威脅逐漸增加。

同時，在中國對美國貿易協議採購承諾的驅動下，截至4月初，中國已購買260萬噸的下年度新作美國黃豆，且在強勁需求影響下，目前全球黃豆庫存位2018年以來相對低位。

另外，根據美國商品期貨交易委員會資料顯示，截至4月中，黃豆期貨投機淨多單較前週略降9,785口至224,018口，整體投機淨多單部位，仍處今年以來的區間中緣，顯示投機看多部位態度未變。

街口投信表示，短線上，黃豆供應仍然吃緊，雖然巴西的收成接近尾聲，但由於中國的強勁需求，加上若美國中部黃豆產區乾冷天氣持續，將對黃豆價格具有正面推升作用。

(工商 )