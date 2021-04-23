台中市長盧秀燕強調，力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，且不是規劃，而是實際執行，今年度興辦戶數將可達5108戶，提早達成4年5000戶目標。（盧金足攝）

台中市議員邱素貞23日在市議會專案報告議程時表示，前任市長林佳龍推出「三好一公道社會住宅」政策，提供勞工及青年在台中居住及就業，規畫5000戶的社會住宅，現任市長盧秀燕任內的社會住宅建設，市民引頸期盼大失所望。盧秀燕強調，市府推動社會住宅，導入社福、醫療、青創、社造等資源，打造豪宅級的「台中好宅」，落實居住正義。

邱素貞指出，盧秀燕信誓旦旦宣稱要在2022年完成5008戶社會住宅，但先前台中市住宅處網站公告多處社宅完工日期

，竟然是2023年，她質疑是否能夠確保5008戶社會住宅，能在2022年任期結束內完成？

她質疑，盧秀燕說自己是「完工市長」，但接手林佳龍的政策，不但未能生出自己的社宅規劃，還說自己是完工市長

，現今房價，年輕人難以負擔，市府的「居住正義」難道就是賣地炒房？

邱素貞抨擊，盧秀燕稱抵費地不是祖產，但是抵費地養地，拿來蓋社會住宅，不會讓人民更安心嗎？期待盧市府增加出林佳龍過去規劃以外的社宅戶數並提出完整的社宅政策，才是市民之福

盧秀燕強調，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，且不是規劃，而是實際執行，今年度興辦戶數將可達5108戶，提早達成4年5000戶目標。

「不是規劃，是實際執行！」盧秀燕表示，中央住宅政策，台中分配戶數為1.2萬戶，中央跟地方各負責約1半，中央交給市府負責5千多戶，現在已完工或興建中的戶數已達4858戶，加上今年6月太原育賢段250戶將開工，提早達成興辦目標，達標後也會繼續規劃推動，不僅達成中央交付市府的任務，更要超前部署，落實居住正義。

對於議員關心原規劃於太原段的社宅轉移至西屯區興建，台中市住宅發展工程處說明，西屯區國安1期好宅是由原北屯區太原段基地易地興建而來，由於北屯好宅量較多，希望達到各區平衡，因此移至需求度較高的西屯，並將戶數從450戶提升至500戶，並保留二、三期增建700餘戶的興建空間，換址興建戶數更多，成為西屯第一個開工的好宅。

(中時 )