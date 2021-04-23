外交部委託外貿協會23日發佈「2021年邦交國及新興市場國家留學生人力媒合會計畫」，貿協秘書長林芳苗指出，此次發佈會有80多位廠商參與，預計5月29日舉辦媒合會、6月線上媒合會，主要促成台灣廠商與僑外生連結，進一步協助廠商海外擴展增進商機。

林芳苗表示，目前5月29日實體媒合會已有60家廠商報名參與，現場也有逾百位學生參與，對海外推廣相當重要。

根據教育部統計，近八年來累計來台留學生逾45萬人次，留在台灣的僑外生逾2萬人次，貿協指出，主要是多數台灣廠商在拉美、非洲國家發展有限，以致媒合拉美、非洲及中東國家等邦交國在台留學生與僑生，與台灣企業的海外徵才與在台實習機會，協助業者在海外拓銷及布局，促進雙邊經貿及人才交流。

林芳苗強調，疫情衝擊全球經濟，但台灣控制得宜與優勢出口亮眼，但廠商苦無當地國推廣人才，也是這次媒合會的重點。外交部則指出，攜手貿協走向校園與各界公協會，預計成果在8月嘉年華呈現，包括貿易業、投資業、農業等經濟人才都是需要的。

(工商 )