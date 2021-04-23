交通部航港局23日表示，由於貨櫃運輸業者反映貨運司機載貨應可便捷即時掌握所載貨櫃之重量資訊，以加強貨櫃上路之資訊即時取得與落實道路行駛安全，已透過手機安卓系統、蘋果iOS系統推出「單一貨櫃查詢服務」APP，以提供貨櫃運輸業者及貨運司機即時查詢之管道。

航港局表示，受惠於我國受疫情影響相對輕微，產業與民生消費對於進出口貨櫃運輸需求仍高，經統計，2020年進出口貨櫃共計1,459萬TEU，相較2019年僅略減4％，也突顯了進出口貨櫃於海陸運接軌下櫃重資訊流通的重要。

航港局說，透過「單一貨櫃查詢服務」APP提供貨櫃即時查詢，貨運司機可於港口透過手機之光學辨識功能，掃描貨櫃號碼以即時查詢該貨櫃重量，藉以降低超重情事發生。航港局亦已於2021年4月初舉辦3場安卓系統APP使用說明會，向貨櫃運輸、航運及船代業者說明使用方式，蘋果iOS系統亦於4月22日上線，全面提供貨櫃運輸業者及司機使用。

航港局強調，貨櫃重量是影響道路行車安全的重要因素，後續也將持續精進APP服務功能，期對第一線貨運司機等從業人員能提供更便捷的服務，同時也呼籲航商攬貨、貨主寄貨、運輸業者送貨，均能遵守貨櫃陸運重量法規，確保用路人安全。

(工商 )