中央流行疫情指揮中心23日宣布宣布，華航1名印尼籍機師在澳洲檢出陽性後，在台接觸的家人、同事也陸續採檢，23日確診。這也是睽違2個多月再現本土個案。至於機組員施打進度，華航表示機組員4月下旬起陸續展開施打，5月份起於機組員班表中加速安排大規模接種；長榮則已有超過500名空、地勤員工接種過疫苗。
華航表示，政府開放機組員施打疫苗後，華航即依機組員意願與檢疫管理規定，安排機組員預約北、中、南合作醫院施打疫苗，由於班表緊湊且接種後48小時內不可飛行，又為顧及機組員個人意願，自4月下旬起陸續展開施打，5月份起於機組員班表中加速安排大規模接種。
華航表示，為加快施打進度，華航已與合作醫院商談，擴大開放接種的時間及人數，希望能儘速讓更多機組員完成疫苗施打。不過華航並未回應以施打人數，僅表示相關的人數以民航局／指揮中心公告為主。
長榮航空則表示目前已超過500名空、地勤員工接種過疫苗。
(旺報 )
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