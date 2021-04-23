儘管隔夜美股三大指數下挫近1%，但在散戶買盤帶動下，周五南韓股市收高，惟投資人對國內疫情急升感到擔憂，韓股周線為5周以來首度收黑。

周五收盤，KOSPI指數漲0.27%，為3,186.10點。本周韓股收跌 0.39%。

外媒援引消息人士報導，為了給兒童照護、普及學前教育和勞工帶薪假等重大投資案籌措約1兆美元資金，拜登擬提高富人稅，並將提議對收入超過100萬美元者的資本利得稅稅率提高近1倍，達到39.6%。若再加上為「歐巴馬健保」提供資金的3.8%投資收益稅率，則美國的投資利得稅率將升至43.4%。受此消息打擊，周四美股三大指數午後由紅翻黑，終場均跌近1%。

Mirae Asset Securities分析師表示，美國可能加稅的消息只對韓股造成短暫影響，因為在該提案過關並落實之前勢必將面臨重重阻礙。

南韓周四宣布新冠肺炎新增確診數達797人，創下自1月7日來新高。

重量級個股漲跌互見，科技巨頭三星電子漲0.49%，SK海力士跌0.38%，樂金化學漲0.34%，最大入口網站Naver跌0.66%。

今日外資賣超韓股260億韓元，機構投資人賣超2120億韓元，但散戶買超2350億韓元。

韓元終場微貶0.04%，收在1,117.8兌一美元。

(時報資訊)