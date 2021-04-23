歐股周線可能出現近八周以來首次下跌；全球新冠染疫數飆升，抵銷了強勁的企業財報信心；另外總部位於馬德里的Allfunds在阿姆斯特丹股市IPO後大漲。
周五泛歐Stoxx 600指數跌0.90點或-0.20%，為438.73點。依照目前走勢，本周歐股可能下跌1%。
在美國總統拜登(Biden)計畫對富人提高所得稅後，全球股市市場信心受到驚嚇；但部分人士認為該提案難以在國會通過。
全球資金分配平台Allfunds大漲13%。該西班牙基金周五在荷蘭股市上市；公司此前表示，IPO的發行定價在11.5歐元，估值約72億歐元。
戴姆勒上漲1.5%。該集團上調2021年獲利預期。
奢華短夾克製造商Moncler跌6.2%；儘管該公司報出首季優於預期的銷售成長。
投資人正在等待歐元區四月的IHS Markit採購經理人指數發布，希望為歐洲經濟復甦的速度尋找線索。
(時報資訊)
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