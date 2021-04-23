警問「我沒看過妳」 盤查遭拒竟壓制上銬 網傻：回到戒嚴？

中壢一名詹姓女子，22日早上經過火車站，正要前往跳舞排練室，途中遭員警認為「行跡可疑」攔下盤查，詹女不知道什麼原因莫名被攔下，因此拒絕回答員警隱私問題，雙方爆發衝突後，詹女被依妨害公務上手銬並帶回警局，事後詹女在臉書上控訴，長達9小時沒人權，不少網友見詹女遭遇，質疑員警是否執法過當。

詹女是一名跳舞指導老師，她在臉書上發文，指控自己「失去自由的9個小時」，詹女表示22日早上從台中搭火車到中壢，提著食物準備前往排練室上課，途中被一名員警攔下，並問她「我沒看過你，你是誰」、「有沒有帶證件」等問題，但詹女認為沒有回答私人問題必要，僅向員警說要去上課，可以跟她一同前往。

但員警不願意，也不讓詹女離開，不斷詢問重複問題，這時詹女拿出手機錄影，卻被員警搶走，隨後雙方爆發拉扯，詹女在文章中指控遭員警強壓在地，脖子被掐住，之後被上銬，依妨害公務罪嫌帶往警局偵辦。

進到警局後，詹女說不能碰觸自己私人物品，連想喝水、點眼藥水都被刁難，且員警對她的態度充滿「惡劣、口吻輕蔑、怒目相視、暴躁不耐、言語滿是羞辱與鄙視，似乎我就是畜生、人渣、垃圾」。最後詹女被移送地檢署，一直到晚上大約6點才離開，整個過程至少超過9小時，甚至要離開時，還被員警諷刺，「你最好是沒有犯罪啦」、「不爽的話去陳情」。

文章曝光後掀起網友熱議，許多人質疑警方執法過當，直批根本回到戒嚴時期，要求員警公布密錄器還原真相，也有網友認為這件事堪稱「李永得事件」翻版，2017年3月，現任文化部長李永得曾在臉書發文，自己穿著拖鞋前往便利商店買飲料時，竟遭員警盤查，讓他不滿怒批「比戒嚴國家更恐怖」，此事件在當時也是不斷延燒。

對此，中壢警分局回應，案發現場時常有流鶯出沒，是當地的治安熱點，員警盤查詹女遭拒，且詹女在過程中辱罵警方「蠢」，多次勸告無效，才依妨害公務將她逮捕。

(中時新聞網)