新竹市面積最大、已有百年歷史的新竹市立新竹幼兒園，因過去都市計畫疏漏使土地不符使用項目，老舊校舍數十年無法整建，幼兒園土地去年終於通過都市計畫專案變更，將斥資1.3億元原地重建，預計2023年重生，屆時將新增5個班級，招收340名幼童。

退休10年的新竹幼兒園園長邱玲玲表示，1982年新竹市升格省轄市，因土地增值，幼兒園難以負擔稅款，因此將土地捐給新竹市政府，但當年都市計畫時，市府卻將幼兒園校地畫為第6停車場，更有道路穿越幼兒園，從此之後幼兒園因非文教用地，受限土地使用分區規範，即便老舊不勘使用，也無法大面積改建。

這次終於能夠重建要感謝市長林智堅的溝通協調，將土地改回社教用地，讓老舊建物得以重建，更讓歷史悠久的幼兒園能夠傳承，且透過重建，增加班級數，滿足家長托育需求。

新竹市面積最大、已有百年歷史的新竹市立新竹幼兒園將斥資1.3億元原地重建，預計2023年重生，屆時將新增5個班級，招收340名幼童。（陳育賢攝）

林智堅指出，過去地方仕紳為了孩子，出錢出力才有這片校地，更培育許多人才，因為都市計畫疏漏，造成道路穿越校地，讓園區沒有發展機會，這是政府失職，他上任後便下定決心，善盡溝通責任，讓土地變回文教用地。

他說，附近居民期待打通幼兒園，讓出入更便利，這種想法沒有錯，最終經溝通與協調達成幼兒園世界街側退縮6公尺，並銜接江山街20巷處設置迴車道，提供南北向交通，更設置人行道，將幼兒園改回文教用地的共識，市府更爭取到1.3億經費重建幼兒園，未來社區居民也可以共享幼兒園綠地。

市府指出，幼兒園原地重建將保留園內老樹、植栽，搭配小山丘及淺水池，讓幼童有觀察、探索自然綠地，另採用穿透式圍籬，並設計出環區步道，藉此與附近居民共享綠地，居民也有運動、散步去處，同時將保留彩紅拱門等歷史建物。

教育處表示，新竹幼兒園原地重建後，預計2023年可完工啟用，屆時將增加5班，包括2班幼幼班及3班3至5歲班，總計可增加招收122名幼童，合計總招收達340人。

(中時 )