五月起國中會考、律師特考登場，七八月更是各式公職考試高峰，今年高普考報考人數比去年多了九千多人，中華電信MOD為了幫助大家在疫情下安心有效的衝刺，特別推出「家有名師」學習大平台，邀請連年孕育多位榜首的知名補習班團隊，精心製作高品質、高CP值又不藏私的國考公職證照課程，伴考生居家學習就能上榜。

中華電信表示，MOD的「家有名師」學習大平台，特別規劃了全方位的學習服務，邀請最強師資團隊進駐，打造居家學習大平台。針對兒童、學生、成年人三大族群，提供各類型學習服務。

以線上教育為終生志業的好課多創辦人江承勳，將在MOD提供一系列法律課程，江承勳提醒正準備律師、司法特考的同學，公職證照考試最艱難的就是法律類科，民事法、刑事法、公法、商法等名師課程，目前都在MOD傾囊相授。

另外，針對高中學生，MOD邀請了全台最知名高中補教名師洪良數學、王宇化學、柳吟國文及好課多專業師資團隊，讓孩子在家學習也能有和上補習班一樣的效果，洪良表示，他擅長讓複雜的數學觀念變得容易理解，學生只要立定志向、付諸行動，就能有效率學習、達成目標。

針對兒童，MOD除了與最具影響力的教育教養品牌「親子天下」合作推出親子教養課程，也與「貝登堡教育」合作，配合近年來熱門的STEAM課程風潮，採用美國BSCS 的5E學習模式，提昇孩子學習成效。

為幫助成年人在職進修，MOD也引進聯成電腦的電腦課程，室內設計AutoCAD、現今最夯程式語言Python，鼓勵成年人增進電腦專長，創造斜槓人生。

近期也將與Youtube粉絲超過19萬人的知名財經主播邱沁宜合作，上架各類財經課程，藉由學習投資自己，追求財富自由。

中華電信強調，MOD鼓勵考生4月份就進入衝刺期，訂閱短期課程，進行例如考前重點整理、總複習課程，重複多看多聽。目前到MOD學習專區，訂閱讀家法律、公職證照、高中教育課程，最高5折優惠，包括法律5折、公職證照約48~69折、高中教育總複習項目約68-75折。MOD溫暖陪伴考生安心在家準備，預約金榜題名！

(工商 )